Jake Gyllenhaal fait équipe avec Guy Ritchie pour Action Thriller the Interpreter

Un nouveau projet dirigé par Jake Gyllenhaal est toujours une perspective passionnante, mais sa dernière aventure, un thriller d’action L’interprète est doublement excitant, avec l’acteur faisant équipe aux côtés Colère de l’homme réalisateur Guy Ritchie pour ce conte inspiré de conversations réelles avec des soldats et des interprètes qui risquent leur vie chaque jour pour les aider. Guy Ritchie dirigera le projet, en travaillant à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec de fréquents collaborateurs Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont tous deux travaillé aux côtés du cinéaste sur Opération Fortune, Wrath of Man, et les messieurs.

Dans L’interprète, Jake Gyllenhaal jouera le sergent John Kinley, qui en est à son dernier tour de service. « Avec des combattants ennemis à sa poursuite, Ahmed risque sa propre vie pour transporter un Kinley blessé à travers des kilomètres de terrain exténuant vers un lieu sûr », lit-on dans la description officielle. « De retour sur le sol américain, Kinley apprend qu’Ahmed et sa famille n’ont pas été autorisés à entrer en Amérique comme promis. Déterminé à protéger son ami et à rembourser sa dette, Kinley retourne dans la zone de guerre pour récupérer Ahmed et sa famille avant que les milices locales ne les atteignent en premier. . » Gyllenhaal et Ritchie utiliseront sans aucun doute L’interprète pour mettre en lumière plusieurs problèmes contemporains, alors que Kinley et Ahmed font de grands efforts pour se protéger mutuellement dans les circonstances les plus difficiles.

Photographie principale sur L’interprète doit commencer le 10 janvier 2022 en Espagne, avec la perspective de l’union de Gyllenhaal avec Guy Ritchie qui sera certainement passionnante pour les fans de thriller. Ritchie, qui a fait bonne impression dès le départ avec les deux serrure, réserve et deux barils fumants et Arracher, a depuis évolué dans la réalisation de grandes franchises avec des goûts de Sherlock Holmes et Aladin. Le réalisateur a récemment fait équipe à nouveau avec l’icône du film d’action Jason Statham pour le film d’action et de braquage, Colère de l’homme, et est à nouveau dû au réalisateur The Stath dans le prochain film d’espionnage Opération Fortune : Ruse de guerre.

Dirigée par Statham aux côtés d’Aubrey Plaza, Operation Fortune trouve la superstar de l’action en tant que super espion superbement nommé Orson Fortune qui, avec son équipe d’agents de haut niveau, recrute la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), pour les aider dans une opération d’infiltration mission pour empêcher le courtier en armes milliardaire Greg Simmonds (Hugh Grant) de vendre une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Opération Fortune : Ruse de guerre a récemment fixé une date de sortie au 21 janvier 2022.

Quant à Jake Gyllenhaal, l’acteur de plus en plus populaire a prouvé son talent pour l’intensité incontournable dans le thriller récemment sorti de Netflix, le coupable. Avant de travailler sous la direction de Ritchie, Gyllenhaal devrait déjà faire équipe avec un autre réalisateur d’action à succès, Michael Bay, dans le prochain thriller d’action. Ambulance. Mettant en vedette aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II, l’histoire trouve le couple comme des criminels désespérés qui se livrent à un braquage de banque, volant une ambulance occupée par un ambulancier (Eiza González) et un patient dans un état critique. Ambulance devrait sortir dans les salles de cinéma par Universal Pictures le 18 février 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.