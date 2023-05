Lockwood & Co. annulé à Netflix après une saison

Une saison va être tout pour la série policière surnaturelle Lockwood & Co., car le spectacle a été officiellement annulé. Variety rapporte que Netflix a débranché Lockwood & Co. sans aucun plan pour développer une deuxième saison. La première saison, qui a fait ses débuts sur la plateforme de streaming en janvier, sera désormais la seule saison de l’émission. Le créateur de la série, Joe Cornish, continuera de travailler avec Netflix dans le cadre de sa Complete Fiction avec d’autres projets actuellement en cours.





« Avec le cœur lourd, nous annonçons que Lockwood & Co. ne reviendra pas pour une deuxième série », lit-on dans une déclaration de Complete Fiction, faisant l’éloge de l’auteur Jonathan Stroud, qui a écrit la série de livres originale sur laquelle la série était basée. « Faire cette série a été l’une des expériences les plus enrichissantes de nos carrières. et nous le chérirons pour toujours. Recevoir la confiance du très talentueux Jonathan Stroud pour adapter sa remarquable série de livres a été un honneur et un privilège. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ajoutant d’autres éloges aux acteurs principaux de la série, la déclaration note également: « Nous sommes particulièrement fiers des jeunes acteurs doués qui ont amené les personnages de fiction bien-aimés de Jonathan à l’écran avec tant de chaleur, de charme et de vulnérabilité. Ruby, Cameron et Ali étaient notre parfaite Lucy , Lockwood et George. Nous n’aurions pas pu rêver d’un trio plus dévoué ou talentueux. Tous les trois sont des superstars et nous avons hâte de les voir briller dans l’avenir radieux qui les attend sans aucun doute.

« Pour les fans – pour Lock Nation – vous avez vraiment été le meilleur », poursuit le communiqué. « Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour combien vous avez embrassé, célébré et aimé la série. Vous êtes le groupe de personnes le plus gentil et le plus créatif en ligne et il a été si gratifiant de voir comment votre passion pour ces personnages et ce monde vous a amené Tous ensemble. C’est peut-être la fin de la série télévisée, mais les livres perdurent, tout comme les amitiés nouées. Nous vous encourageons à embrasser les deux.

En relation: Lockwood & Co. de Netflix fait ses débuts avec un score parfait de 100% chez Rotten Tomatoes





Lockwood & Co. a été annulé en raison d’une faible audience

Netflix

Le rapport de Variety indique que les dirigeants de Netflix étaient « très satisfaits » de la série elle-même, et que la suppression de l’émission se résume à son nombre de téléspectateurs. Les critiques étaient également satisfaits, car le spectacle a fait ses débuts avec un score parfait sur Rotten Tomatoes à son arrivée. Malheureusement, il n’y avait tout simplement pas assez de personnes diffusant l’émission pour que Netflix s’engage à commander une deuxième saison. Il n’y a pas non plus de nouvelles de la série achetée ailleurs, car les prochaines étapes de Complete Fiction semblent se concentrer sur leurs projets Netflix distincts. Les fans devront se tourner vers la série de livres s’ils veulent continuer l’histoire.

Cette émission n’est devenue que la dernière des nombreuses à être supprimées de Netflix après une seule saison. Le mois dernier, le streamer a annulé Freeridge après que sa première saison ait échoué avec le nombre de téléspectateurs. Certaines autres émissions de Netflix à annuler après une seule saison ces derniers mois incluent Découplé, Travail intérieur, 1899, Superproduction, Le fils bâtard et le diable lui-même, Le club de minuit, Premier meurtre, Q-Forceet Resident Evil.

Lockwood & Co. suit les trois jeunes membres d’une agence de détection psychique alors qu’ils prennent des esprits dans une version alternative de la Grande-Bretagne actuelle. Dans ce monde, les adultes ne peuvent pas sentir ces fantômes, mais les enfants le peuvent. Vous pouvez diffuser la première et unique saison de Lockwood & Cie sur Netflix.