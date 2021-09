Andy Garcia rejoint l’équipe Expendables 4

Le casting de Les consommables 4 vient de s’agrandir avec l’ajout de Andy Garcia. Après avoir joué récemment avec Jason Statham dans Colère de l’homme, les acteurs vont bientôt se retrouver puisque Garcia vient également d’être casté pour le prochain Consommables film juste avant le début du tournage en octobre. Garcia jouerait le rôle d’un agent de la CIA chargé d’accompagner les Expendables dans leur prochaine mission dangereuse, son personnage constituant un nouveau membre de l’équipe.

Le projet vient de Lionsgate et Millennium Media. Scott Waugh (Besoin de vitesse) dirige Les consommables 4, qui tournera sous le titre provisoire de Histoire de Noël. Spenser Cohen a écrit le script avec des révisions par Max Adams et John Joseph Connolly. Statham produit aux côtés de Kevin King Tempelton ainsi que Les Weldon de Millennium, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein et Jonathan Yunger.

Avec Garcia, il a été récemment annoncé que la suite mettait également en vedette Megan Fox, Tony Jaa et Curtis « 50 Cent » Jackson. De retour pour reprendre leurs rôles des films précédents, Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Randy Couture. Compte tenu du titre provisoire, on s’attend à ce que le personnage de Statham, Lee Christmas, prenne les devants. Il est possible que d’autres noms soient annoncés au casting avant le tournage du mois prochain.

Acteur chevronné, Andy Garcia avait déjà été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Vincent Mancini dans Le Parrain Partie III. Il est également bien connu pour avoir joué dans Onze de l’océan et ses suites, et ces dernières années, il est apparu dans des films comme Maman Mia ! On y va encore une fois, Jour de rachat, Barb et Star vont à Vista Del Mar, et Colère de l’homme. Garcia a également récemment terminé le tournage d’un Père de la mariée remake qu’il a également produit exécutif.

En tant que l’un des créateurs de la série, Sly Stallone a été particulièrement heureux de se mettre au travail dans Les consommables 4. Plus tôt cet été, l’acteur a posté une image d’une bague qu’il avait faite pour son personnage Barney Ross à porter dans la suite. Dans la légende, il a écrit: « Je viens de terminer la conception de la nouvelle bague pour Les consommables 4. C’est un peu lourd, mais ça mettra certainement des muscles au bout des doigts. »

Avant la production, Stallone a récemment publié une autre photo sur Instagram, révélant qu’il retournait au travail. Posant avec sa famille avec ce qui semble être la bague de Barney au doigt, Stallone a déclaré: « Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, la partie la plus difficile est de dire au revoir à la famille pendant de longues périodes. Cela ne devient pas plus facile. Obtenir déjà prête à retourner au travail, mes filles merveilleuses et ma femme fantastique me manquent. Eh bien, continuez à frapper, les enfants, papa reviendra bientôt ! »

Les consommables 4 commencera le tournage en octobre. Pour l’instant, une date de sortie officielle n’a toujours pas été annoncée, et cela peut être dû en partie à la poursuite de la pandémie qui affecte constamment les dates de sortie. Pendant ce temps, avec de nouveaux noms toujours ajoutés à la distribution, il semble toujours y avoir une chance que Richard Gere puisse jouer le méchant. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

