Cole Sprouse s’est déguisé en Eren et a rendu fous les fans de Shingeki no Kyojin

Le manga qui s’est transformé en anime, Shingeki no Kyojin, est l’un des plus populaires au monde et son histoire troublante sur l’attaque des Titans qui dévorent les humains a fasciné des millions de fans. Parmi eux un nom célèbre : Cole épouse, reconnu pour son rôle dans la série Riverdale. Le jeune homme ne cache pas son amour pour ce contenu et l’a pris « Un pas en avant ».

L’interprète a utilisé ses compétences pour se déguiser en Eren Jaeger, l’un des personnages les plus importants de l’anime qui a une histoire particulière : son père l’a expérimenté dans le passé et lui a donné la capacité de se transformer en Titan. La vérité est qu’Eren déteste ces êtres parce que l’un d’eux a dévoré sa mère. Horreur! C’est peut-être pour cela qu’il a décidé de faire partie de l’armée qui élimine les monstres.

Cole Sprouse cosplay

Chaque fois qu’Eren reprend sa forme humaine après s’être transformé en Titan, ses yeux sont tachés de sang. Cole épouse capturé en détail cette condition du caractère de Shingeki no Kyojin, affichant une capacité de cosplayeuse impressionnante qui a captivé les fans de l’anime. Toutes nos félicitations! Détail : Cole voulait effectivement adapter Levi, mais sa taille n’est pas correcte…

Levi est un soldat de reconnaissance efficace avec une attitude agressive et de grandes capacités à éliminer les monstres qui dévorent les gens. C’est l’un des favoris du fandom et il n’est pas étrange que Cole épouse voulait s’identifier à ce personnage. La vérité est que l’acteur a également fait un excellent travail avec sa version de Eren Jaeger.

Actuellement, l’interprète est reconnu pour son rôle de Jughead Jones dans Riverdale et a récemment participé à Cinq pieds l’un de l’autre. Sa filmographie continue de s’étendre depuis ses débuts dans La vie de suite de Zack & Cody. Sprouse est prêt à donner vie à Eren Jaeger si une action en direct de Shingeki no Kyojin. Malheureusement, c’est toujours un rêve pour les fans de manga et d’anime.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂