E3 2021, Summer Game Fest, Steam Next Fest et bien d’autres bientôt : tout ce que vous devez savoir

04 juin 2021 19:58:14 IST

L’inscription des fans pour le salon du jeu vidéo E3 2021 a commencé et le programme de l’exposition a également été publié sur le site officiel. L’E3 2021 débutera le samedi 12 juin et se poursuivra jusqu’au mardi 15 juin. La diffusion débutera à 22h30 IST avec des conférences de presse d’Ubisoft et Gearbox Entertainment ainsi qu’une session avec GamesBeat. Le dimanche 13 juin à 22h30 IST Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu. Square Enix, le PC Gaming Show et le Future Games Show donneront également des présentations tandis que Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment seront également présentés.

Le lundi 14 juin, des conférences de presse et des présentations auront lieu de la part de nombreux développeurs indépendants, à partir de 23h30 IST. Le mardi 15 juin, la programmation en direct de Nintendo Direct et de Nintendo Treehouse débutera à 21h30 IST.

En dehors de cela, d’autres sociétés de jeux vidéo organisent également des événements en juin. EA a partagé le calendrier de la révélation de Battlefield 6 qui aura lieu le mercredi 9 juin. Dans la vidéo d’annonce, le compte Twitter officiel de Battlefield a révélé que l’heure de l’événement était 19h30 IST.

Le compte Twitter officiel de Battlefield a révélé que l'heure de l'événement était 19h30 IST.

Le prochain événement sur les cartes est Fête du jeu d’été qui va commencer le jeudi 10 juin. L’émission en direct sera animée par le présentateur canadien de jeux vidéo Geoff Keighley à 23 h 30 IST.

Enfin, le Prochaine Fête by Steam débutera le mercredi 16 juin à 22h30 IST et se terminera le mardi 22 juin.

