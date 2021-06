Comment sont les imposants hôtels de Lionel Messi à Ibiza, Majorque, Sitges et Baqueira

En plus d’être footballeur, Lionel Messi Il a montré qu’il avait aussi un talent pour les affaires. En fait, depuis plusieurs années, elle possède un magasin d’hôtels très luxueux dans différentes villes d’Espagne telles que Sitges, Baquería, sur l’île d’Ibiza et à Majorque. Ces quatre établissements font partie de Hôtels MiM et ils sont vraiment impressionnants. Et maintenant, il est devenu connu que le joueur de la Barcelone ouvrira un nouveau siège à Andorre.

Comme détaillé par le magazine Forbes, le groupe hôtelier du sportif a acheté le Hôtel Casa Canut et il le résidera pleinement pour qu’il ressemble à ceux qui sont déjà ouverts. Si vous voulez voir à quoi ressemblent ces hôtels de Leo Messi, ne manquez pas les photos.

Les hôtels de luxe de Lionel Messi

Chacun des établissements est luxueux, mais a un concept quelque peu différent. le Hôtel situé à MajorqueIl a un style très méditerranéen, comme il est dit dans la description sur son site Web. Il compte 98 chambres et a été rénové en 2020 avec une décoration plus sophistiquée et frappante. La chose la plus intéressante à propos de cet endroit est qu’il est situé en face de la plage dans la ville de S’Illot / Sa Coma. Sans aucun doute, un endroit idéal pour se détendre.

Une des chambres de l’Hôtel MiM de Mallorca (Photo: Hotel MiM Mallorca)



Il y a aussi le Hôtel MiM à Sitges, une commune de Catalogne située à quelques kilomètres de Barcelone. La chose intéressante à propos de ce site est qu’il s’agit d’un bâtiment entièrement durable. Comme indiqué sur leur site, il est fait avec 80% de matière recyclée. La conception architecturale est super élégante et, bien sûr, confortable. Il a été construit en 2013 et dispose de 77 chambres disponibles.

La piscine de l’hôtel MiM à Stiges (Photo : Hotel MiM Sitges)



Ibiza est l’une des destinations touristiques les plus populaires pour les jeunes. Pour cette raison, MiM Ibiza Es Vivé situé sur cette île doit être conforme à ce style et, par conséquent, il s’agit d’un hôtel de charme. Si vous regardez la photo du bar qu’il a, cela ressemble à quelque chose d’un film. Ce bâtiment a une touche chic et mondaine, à la fois, qui le rend irrésistible.

Le bar de l’Hôtel MiM Ibiza Es Vivé (Photo: Hôtel MiM Ibiza)



Enfin, il y a le Hôtel MiM de Baqueira, tout près d’Andorre d’ailleurs, où se trouvera le nouvel établissement. Ce bâtiment a un style plus chaleureux et, sans aucun doute, il est parfait pour passer des vacances en famille au milieu des montagnes. Situé dans la Vallée d’Aran, il dispose de 141 chambres réparties sur sept étages avec un spa, un bar et des chambres hyper confortables.

Le Spa de l’Hôtel MiM à Baqueira (Photo: Hôtel MiM Baqueira)



Sur les principales pages de réservation, les hôtels ont de très bons scores allant de 4,7 à 4,3 sur 5.