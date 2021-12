Pearl Jam Twenty : la collection de 3 films est désormais disponible en streaming

Sony Pictures Home Entertainment vient de sortir Pearl Jam Twenty, une collection de trois films. La collection de 3 films de Cameron Crowe est une chronique des vingt premières années du groupe par excellence des années 90, Peal Jam et de leur héritage durable, et elle est disponible dès maintenant à l’achat numérique ou en streaming. La collection comprend des performances en direct, des interviews, des sessions d’enregistrement et plus encore. Qui mieux que Cameron Crowe est là pour résumer les musiciens légendaires ?

SYNOPSIS : PEARL JAM TWENTY : COLLECTION DE 3 FILMS

Jetez un œil aux 20 premières années de l’héritage durable de Pearl Jam avec la collection de 3 films de Cameron Crowe.

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Artiste : Pearl Jam

Réalisateur : Cameron Crowe

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : 376 minutes

Évaluation : non évalué

Genre : Documentaire

Formats : HD numérique/SD

SYNOPSIS : PEARL JAM TWENTY

Pour célébrer le vingtième anniversaire de Pearl Jam, le réalisateur oscarisé Cameron Crowe a créé ce portrait définitif du groupe. En partie film de concert, en partie intimiste, en partie témoignage du pouvoir de la musique et des artistes intransigeants.

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Artiste : Pearl Jam

Réalisateur : Cameron Crowe

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : 158 minutes

Évaluation : non évalué

Genre : Documentaire

Formats : HD numérique/SD

SYNOPSIS : PEARL JAM TWENTY : LES ENFANTS ONT VINGT

Des performances live étendues et ininterrompues pour chaque chanson du film « Pearl Jam Twenty », ainsi que des fonctionnalités bonus.

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Artiste : Pearl Jam

Réalisateur : Cameron Crowe

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : 138 minutes

Évaluation : non évalué

Genre : Documentaire

Formats : HD numérique/SD

SYNOPSIS : PEARL JAM TWENTY : LES FANS VA BIEN

Plus de 80 minutes d’extras créés spécifiquement pour les fans inconditionnels de Pearl Jam et comprenant des performances live rares.

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Artiste : Pearl Jam

Réalisateur : Cameron Crowe

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : 80 minutes

Évaluation : non évalué

Genre : Documentaire

Formats : HD/SD numérique

SYNOPSIS : PEARL JAM : THÉORIE DE LA VIDÉO UNIQUE

Tourné sur trois jours en 1997, Single Video Theory est un regard fascinant sur les nouvelles orientations et le processus d’enregistrement collaboratif de Pearl Jam lors de la réalisation de leur cinquième album Yield, sorti en 1998.

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Artiste : Pearl Jam

Réalisateur : Mark Pellington

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : 44 minutes

Évaluation : non évalué

Genre : Documentaire

Formats : SD numérique

Pearl Jam s’est récemment rendu sur Instagram pour annoncer les nouvelles dates de la tournée reportée de son 11e album studio, ‘Gigaton’, sous-titrant le message avec : « Merci, fans de Pearl Jam, pour votre patience et votre flexibilité alors que nous avons attendu de reprogrammer le tournée nord-américaine du groupe reportée en 2020. Nous confirmons que les spectacles précédemment programmés en Amérique du Nord commenceront en mai 2022. Nous travaillons à finaliser les détails du nouveau calendrier de la tournée et annoncerons les dates au début de l’année prochaine. Depuis près de deux ans, le groupe ne voulait rien de plus que de jouer sa nouvelle musique en direct pour vous. Toute l’équipe de Pearl Jam partage votre enthousiasme pour que nous soyons tous en sécurité sur la route ensemble. »

Le leader de Pearl Jam, Eddie Vedder, sortira également un nouvel album solo, « Earthling », au début de l’année prochaine. Son nouveau groupe solo comprend le guiariste Andrew Watt, le claviériste Josh Klinghoffer, le bassiste Pino Palladino, le multi-instrumentiste Glen Hansard et le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Pearl Jam Twenty: 3-Movie Collection est disponible dès maintenant en streaming ou en achat numérique.





