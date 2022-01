Dune 2 : voici comment se déroule la suite réalisée par Denis Villeneuve

WARNER BROS.

Le film avec Timothée Chalamet et Zendaya prépare son deuxième volet. C’est ce que le réalisateur avait à dire sur le film de science-fiction tant attendu.

©IMDBDenis Villeneuve prépare la suite de Dune, avec Timothée Chalamet.

Parmi les grandes premières de 2021, il s’est notamment démarqué dunes, le dernier film réalisé par Denis Villeneuve Protagonisée par Timothée Chalamet qui a réussi à se consacrer comme l’un des favoris des amateurs de science-fiction. Basé sur le roman homonyme de Frank Herbert, le film promet d’avoir au moins trois parties devenir franchisé. Et le second, avance considérablement.

Le premier film a marqué un succès au box-office. Ce n’est pas seulement le roman emblématique qui a invité les lecteurs à apprécier cette adaptation cinématographique, mais il a également présenté un casting plus que prestigieux. Mené par le protagoniste de Appelez-moi par votre nomIls ont brillé par leurs performances Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem et une participation de Zendaya, parmi quelques talents.

De quoi s’agit-il? Arrakis, la planète désertique, devient la plus importante de l’univers. Ainsi, la lutte pour le pouvoir, les alliances et les trahisons culminent dans une guerre interstellaire dans laquelle son réalisateur présente des décors fulgurants et des plans plus qu’ambitieux. Tout cela a donné le feu vert à la deuxième partie du projet qui, selon Villeneuve lui-même, progresse comme prévu.

Il a lui-même expliqué qu’il avait été contraint de diviser cette histoire en une trilogie en raison de sa longueur évidente et de ses détails caractéristiques. C’était en dialogue avec The Hollywood Reporter, qui expliquait : «En ce moment, je suis sur ce que j’appelle ‘préparation douce’, ce qui signifie que nous terminons le script”. Et j’ajoute : « Bientôt nous allons commencer avec les storyboards”. Compte tenu de l’espoir des fans de science-fiction d’en savoir plus sur le film, il a révélé comment la suite progresse.

« Dune: Part 2 est actuellement travaillé par le chef décorateur Patrice Vermette. C’est cette belle partie où il rêve juste, regarde le plafond et pense au film, j’adore ça. Je veux dire, c’est comme le moment où tout est possible, avant d’avoir l’impact de la réalité qui va venir”. C’est que la réalisation d’un scénario d’une telle ampleur peut présenter quelques difficultés mais, pour l’instant, ils sont sur la bonne voie ! Pour les cinéphiles, il restera à patienter 2023 pour savoir comment cette histoire captivante va se poursuivre.

