Le clip de Batman voit la Batmobile chasser le pingouin

Le Dark Knight fait la course dans sa grosse voiture Batmobile au nom de la justice dans ce dernier clip de la prochaine adaptation de la bande dessinée Le Batman. Publié avec l’aimable autorisation de Le compte Twitter de Batman Film Newsla séquence montre le héros de DC pourchassant Oswald Cobblepot, alias The Penguin, dans la séquence, qui taquine l’action extrêmement explosive à venir lorsque Le Batman sort en salles en mars.

Cette version de la Batmobile est une version beaucoup plus sobre du véhicule emblématique que le public n’a jamais vue auparavant. Plutôt que d’être couvert de palmes et d’armes ou de ressembler à un croisement entre un char et une voiture de sport, Celui de Batman La Batmobile est tout simplement une muscle car gonflée mais tout aussi intimidante. Dans le clip, le moteur s’allume et prend vie avant de danser de manière experte dans la circulation à la poursuite du chef du crime de Colin Farrell avant de sauter à travers une explosion et dans tous nos cœurs.

La nouvelle séquence montre certainement ce que le réalisateur Matt Reeves avait voulu réaliser avec sa version de la Batmobile, le cinéaste espérant rendre la voiture aussi terrifiante que The Caped Crusader lui-même. « Il doit sortir de l’ombre pour intimider, alors j’y ai pensé presque comme Christine de Stephen King », a déclaré Reeves. « J’ai aimé l’idée de la voiture elle-même comme une figure d’horreur, faisant une apparence animale pour vraiment effrayer les gens que Batman poursuit. »





Reeves a clairement déployé beaucoup d’efforts pour obtenir des éléments cruciaux tels que la Batmobile, expliquant lors d’un précédent événement DC FanDome que lui et son équipe y travaillaient depuis un certain temps. « Cette Batcave, la Batmobile et le costume de chauve-souris, ils ont pris beaucoup de temps, vous savez… Et nous, nous avons travaillé à nouveau sur sa conception, alors que j’écrivais dans l’idée qu’il puisse se battre dedans. Et alors ils ont commencé à illustrer et je dirais, je dirais que nous avons passé facilement, un an à faire le costume de chauve-souris puis à monter dans la Batmobile et ça bien sûr, cette partie est un rêve, je veux dire tu sais que tu lances l’idée de faire votre propre version de la Batmobile, c’est comme si vous étiez un peu comme ça. »

Selon Reeves, tout le travail acharné en valait la peine, le réalisateur décrivant la possibilité de travailler sur des choses comme la Batmobile et le Bat-Suit comme des « bonbons incroyables ».

Reprenant au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime, Le Batman poursuit le Riddler, un tueur en série qui cible les citoyens d’élite de Gotham City, l’amenant à découvrir la corruption qui se connecte à sa propre famille. Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne/Batman aux côtés de Zoë Kravitz dans Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano dans Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright dans James Gordon, John Turturro dans Carmine. Falcone, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme Oswald « Oz » Cobblepot/Penguin.

Le Batman est prévu pour une sortie aux États-Unis le 4 mars 2022.





