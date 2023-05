« L’amour et la mort » sur HBO Max : l’histoire vraie de la série d’Elizabeth Olsen

En général, plus d’une émission ou série télévisée Il faut généralement des cas réels pour les adapter au format petit écran et générer des milliers de dollars. L’un de ces genres préférés des réalisateurs est le crime, étant le cas de Jeffrey Dahmer l’un des plus connus de ces dernières années.

Or, à ce mode d’adaptation s’ajoute « Love & Death » (pour sa traduction « Love and death ») sur HBO Max, qui met en vedette la talentueuse Elizabeth Olsen et qui cherchera à être l’une des productions phares de la franchise après la première de ses trois premiers chapitres le 27 avril.

Elizabeth Olsen dans le rôle de Candy Montgomery dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

Cependant, peu de fans de la série connaissent et connaissent la véritable histoire de l’affaire Candace « Candy » Montgomery, l’inspiration réelle et macabre de la série qu’Olsen met en vedette sur HBO Max. Prêt à connaître cette histoire de sang, de crime et de meurtre ?

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE « LOVE & DEATH »

C’était l’année 1980 lorsque des événements macabres ont commencé à secouer la communauté texane. À cet endroit, Candace « Candy » Montgomery faisait face à une crise conjugale avec Pat Montgomery en raison de l’absence de rencontre sexuelle avec son mari dans l’intimité.

Cela a incité Candy à rencontrer Allan Gore, un ami de la famille bien connu, et ils ont commencé une liaison extraconjugale qui s’est terminée par quelques rendez-vous sexuels.

Mais tout a vraiment mal commencé ce matin du 13 juin 1980 alors qu’Allan Gore s’apprêtait à partir en voyage d’affaires loin de chez lui et de sa femme Betty, qui souffrait également de problèmes mentaux chaque fois que son mari quittait la maison.

L’histoire vraie raconte une affaire réelle qui a eu une issue controversée aux États-Unis (Photo: HBO)

Pour cette raison, Allan commença à communiquer avec sa Candy, afin de savoir comment allaient sa femme et sa fille. Ce matin-là, Candace a assuré à Gore qu’elle allait bien ce matin-là, mais Allan n’était pas content de ce que son amant avait dit, c’est pourquoi il a demandé à ses voisins d’entrer par effraction dans la maison pour vérifier.

A cet instant, l’horreur s’empare des lieux : le corps de Betty Gore est retrouvé totalement défiguré et ensanglanté. La fille d’Allan, Bethany, était seule dans une autre pièce et pleurait, il est donc supposé que le crime contre Betty Gore a fini par la réveiller de son sommeil.

« CANDY », LE COUPABLE DU CRIME MACABRE

Bien qu’en premier lieu on ait cru que Betty était l’auteur de sa propre mort, les enquêtes policières ont révélé la culpabilité de Candace Montgomery avec tous les indices trouvés dans la maison. Derrière le congélateur se trouvait une hachette tachée de sang, la porte d’entrée n’avait pas été forcée et, bien sûr, une empreinte digitale claire sur la porte de l’appareil.

Petit à petit, la vérité sur la liaison torride entre Allan Gore et Candace Montogomery éclate au grand jour, alors Candy devient la principale suspecte du crime contre Betty Gore.

Fait intéressant, le procès a eu lieu en 1980, mais tout le jury a fini par croire son histoire et Montgomery a fini par s’en sortir indemne d’une peine qui aurait pu signifier plusieurs années derrière les barreaux.

Candy Montgomery était l’auteur du crime contre Betty Gore (Photo : HBO Max)

Une histoire qui, plus de 40 ans après s’être produite, continue de faire sensation parmi les adeptes et les amoureux du paranormal.