Drake Bell plaide coupable de crime contre un mineur

L’ancienne star de l’adolescence de Nickelodeon, Drake Bell, est restée dans la tendance, mais pas précisément à cause de sa carrière musicale. Après avoir fait l’objet d’un examen public il y a quelques semaines lors de son arrestation pour avoir commis des crimes contre des mineurs, la situation de l’acteur de « Drake & Josh » a évolué vers des niveaux plus graves.

Drake Bell vient de plaider coupable à tous les chefs d’accusation qui lui sont reprochés. TMZ rapporte ce mercredi 23 juin que l’acteur et chanteur a comparu devant la Cour des États-Unis lors d’une audience via Zoom, où il a plaidé coupable de tentative de mise en danger de mineurs et de diffusion de matériel préjudiciable aux mineurs (crime au quatrième degré et délit au premier degré, respectivement).

VOICI LE MOMENT QUE DRAKE BELL EST DÉCLARÉ COUPABLE Dans le clip, vous entendez des questions obligatoires lues au tribunal, leurs accusations et l’artiste plaidant coupable. pic.twitter.com/27IYptiF1m – Journal ElNacional (@elnacionalred)

Le rapport indique que le juge a accepté les déclarations de Drake Bell, qui attend une dernière audience qui est prévue pour le mois de juillet (sans confirmer de jour précis). Vraisemblablement, cette audience sera au cours de laquelle sa peine sera prononcée, qui pourrait atteindre 18 mois de prison.

Drake Bell est sous le feu des autorités de l’Ohio depuis un incident qui se serait produit en décembre 2017. Le bureau du procureur du comté de Cuyahoga note qu’une jeune femme a déposé une plainte auprès de son service de police local au Canada en 2018, en raison d’un incident survenu l’année précédente. entre elle et le chanteur dans une boîte de nuit de Cleveland.

TMZ note qu’une enquête menée par les autorités canadiennes et la police de Cleveland révèle que le jeune de 15 ans (à l’époque) avait établi une relation avec Drake Bell sur Internet, qui a duré bien avant l’incident. , dans lequel il était avec le jeune femme lors d’un concert, « violant son devoir de diligence et, ce faisant, il a créé un risque de préjudice pour la victime ».

A pesar de que la posibilidad de que Drake Bell pise la cárcel, no está claro aún si habrá alguna alternativa en forma de fianza para el actor y cantante, quien hace unas semanas fue visto por algunos de sus fans en la ciudad de México durante unas des vacances