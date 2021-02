Justice League: De nouvelles images de Joker révèlent un nouveau look dans la coupe Snyder

Il apparaîtra effectivement le mois prochain, celui de Des millions de fans aspiré dans le monde entier Coupe Snyder, la version initialement prévue de « Zack Snyder’s Justice League ». Après le réalisateur la semaine dernière, les téléspectateurs ont déjà eu une première Image de teaser sur Le joker de Jared Leto rendu curieux, d’autres photos sont apparues hier révélant le nouveau look du méchant.

Comparé à Vanity Fair, Snyder est allé un peu plus près de cela nouvelle version du méchant DC sur. C’est pourquoi nous aimerions utiliser un petit spoiler avertissement prononcer.

Justice League: Joker de Zack Snyder n’était pas initialement destiné au film

Comme l’explique le réalisateur au magazine de cinéma, c’est une apparition du joker pas au début pour le film de super-héros prévu été. Cependant, après que le fournisseur de VoD HBO Max lui ait donné le feu vert pour sa version du film, Snyder a décidé d’ajouter quelques éléments supplémentaires à sa coupe « Justice League ».

Joker dans « Zack Snyder’s Justice League » (© DC Comics, Warner Bros./ Vanity Fair)

« Le Joker est vraiment la seule chose à laquelle j’ai toujours pensé rétrospectivement »explique le directeur. Que ce soit toujours son intention été d’amener ce personnage dans ce monde, c’est pourquoi il a voulu saisir l’occasion quand elle s’est présentée à lui. Snyder a décidé de faire la figure encore avec Jared Leto (« Suicide Squad »), mais cette fois, vous en avez un nouveau rebondissement pour donner.

À première vue, il est à noter que le Tatouages ​​faciaux disparu du film DC de David Ayer. Pourquoi, Snyder ne pouvait pas expliquer. La coiffure est également différente. La cheveux longs rappelle un peu plus les versions du personnage de Grand livre Heath («Le chevalier noir») et Joaquin Phoenix (« Joker »). Le personnage en porte également un Robe d’hôpitalce qui pourrait être un vestige de sa fuite du bout du monde.

Sur la base des descriptions de Vanity Fair, le Joker ne sera probablement une brève apparition dans le film obtenir. Celui-ci joue très probablement dans celui de Méchant Darkseid terre dévastée La vision Knightmare de Batman. Joker doit être utilisé comme un « Esprit du Noël à venir » motivez le chevalier noir avec une vision d’événements terribles.

Joker dans « Zack Snyder’s Justice League » (© DC Comics, Warner Bros./ Vanity Fair)

Snyder lui-même aime particulièrement cette rencontre entre Batman et Joker, « Que le Joker parle directement à Batman de Batman ». Le méchant serait analyser les anti-héros sombres, « Qui il est et ce qu’il est ». C’est quelque chose que le réalisateur a ressenti Les fans de DC le mériteraient. Aussi parce que Batman et Joker ne sont jamais vraiment apparus ensemble dans cet univers.

En outre, la scène doit également faire allusion à des événements antérieurs et expliquer « Pourquoi Bruce avait collé la carte Joker sur son arme »qui sont dans Prédécesseur « Batman v Superman » tu peux voir. Snyder avait longtemps voulu que Pour en savoir plus sur la mort de Robin. Les flashbacks devraient montrer « Comment le Joker l’a tué et brûlé Wayne Manor ». Cela devrait expliquer pourquoi Batman est si amer est devenu.

« La Justice League de Zack Snyder » sortira le 18 mars 2021 exclusivement chez HBO Max.On ne sait pas encore si le film apparaîtra également dans ce pays.