« Dragon Ball Z »: qui aurait remporté le tournoi d’arts martiaux si Babidi et Majin Buu ne figuraient pas

« Dragon Ball«Est devenue l’une des franchises les plus célèbres au monde, et ses personnages comme Goku font désormais partie de la culture populaire de n’importe quel pays. Malheureusement, sa série animée n’a pas suivi une intrigue directe, et il existe actuellement une série qui n’est pas considérée comme canon pour la première de « Dragon Ball Super » il y a quelques années.

Il s’agit de « Dragon Ball GT», Série commandée par Animation Toei après le Saga de Majin Buu, celui qui n’a pas été pris en charge par Akira toriyama mais il a tout de même donné son approbation pour continuer la création de ses personnages. À présent, GT Ce n’est plus canon, et après huer est venu le Saga des dieux, la de Freeza et le Tournoi de force.

Les fans se souviennent avec émotion quand les premiers épisodes de la Buu Saga. Tout semblait normal, avec le Tournoi d’arts martiaux le numéro 25 sur le point de commencer et avec plusieurs Guerriers Z participer à la compétition. C’était la première fois que tout le monde participait à un tournoi légal et les téléspectateurs étaient prêts à voir leurs personnages préférés se battre loyalement.

Cependant, le tournoi a été interrompu par l’arrivée de Babidi, ses acolytes et lui-même Majin Buu. Au final, les fans n’ont jamais su qui aurait réellement gagné le tournoi, mais une analyse rapide des pouvoirs de chacun d’eux et l’aide du livre de Akira toriyama avec les niveaux des personnages dans « Dragon Ball»Nous donne cette réponse.

QUI AURAIT GAGNÉ LE TOURNOI DES ARTS MARTIAUX DE LA BUU SAGA?

Trunks et Goten se cachaient dans un costume (Photo: Toei Animation)

La première série de combats du premier tour a déjà été révélée: Krillin facilement vaincu Peindre tandis que Videl a été brutalement battu par Spopovich. Certains des autres combats du round sont tout aussi simples à prévoir: Les troncs Oui Goten (déguisé en Masque puissant) dépasserait Killa tandis que Yamu, habilité par Babidi, vaincrait Bijou.

Les résultats d’autres combats sont suggérés: Piccolo serait probablement vaincu par le Kai suprême. Gohan, visiblement surprenant Kibito avec sa transformation Super saiyan 2, émergerait triomphalement. Dans le tournoi d’origine, Android 18 il a délibérément abandonné son combat contre Satan après lui avoir promis une fortune encore plus grande que le prix en argent afin de maintenir sa réputation auprès du public.

Depuis la victoire de M. Satan n’est plus une garantie, il est plus probable que 18 Je l’ai battu pour avoir une meilleure chance de payer. La plus grande question est de savoir qui gagnerait ce match de premier tour entre Goku Oui Végéta. Alors que les deux Saiyan s’entraînait assidûment pendant sept ans depuis le Jeux de cellules, l’autonomisation magique de Babidi créer Majin Vegeta et donnez le Prince Saiyan une chance de se battre.

M. Satan allait gagner par un accord avec Android 18 (Photo: Toei Animation)

Même sans la mise à jour magique, Goku secrètement retenu dans son duel tout le temps en ne révélant pas la forme Super Saiyan 3, Ce qui signifie que Goku il triompherait probablement de son rival de longue date. Les quatre matches de quart de finale sont quand les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Juste comme lui Ka suprêmeje battrais Piccolo, ce serait encore plus facile pour lui de faire face Krillin.

Contre Spopovitch, Gohan allait enfin se venger de son passage à tabac brutal de Videl et je l’assommerais avec toute la fureur de Saiyan. Masque puissant (Trunks et Goten) vaincrait de la même manière que Yamu, éliminant le dernier des représentants de Babidi au tournoi. Le plus gros combat des quarts de finale aurait lieu entre Goku Oui Android 18, avec le combattant synthétique expérimentant enfin une confrontation contre la cible qui était à l’origine conçue pour tuer pour le Dr Gero.

Tandis que 18 a une énergie illimitée, une formation qui Goku elle a vécu dans l’au-delà lui donnerait un avantage, la battant en la jetant hors de l’arène. Oui ok Goku Je ressentirais probablement que Masque puissant c’est Goten Oui Les troncs, avec le jeune duo probablement obligé de se transformer en Super saiyans juste pour y faire face, le combat serait plus qu’intéressant, mais finalement ils seraient vaincus par Goku.

Gohan se met très en colère parce que Videl a été battu (Photo: Cartoon Network)

Le plus gros combat en demi-finale, Gohan et le Kai suprême, cela pourrait aller d’une manière ou d’une autre. Cependant, il a été démontré que le Kai suprême était continuellement étonné de la force du Saiyan tout en travaillant avec eux contre Babidi, allant même jusqu’à accorder Goku quand le guerrier a menacé de battre en retraite pour pouvoir se battre Majin Vegeta. Dans cet esprit Gohan au Super saiyan 2 pourrait surpasser Kai.

Avec Gohan sortant triomphant des demi-finales, un dernier tour de la 25 Tournoi Mondial d’Arts Martiaux de « Dragon Ball Z»Serait réduit à un combat entre père et fils: Goku Oui Gohan. Gohan est un combattant redoutable à part entière, mais a quitté son entraînement sur la route, tandis que Goku Il a passé les sept dernières années à faire certains des entraînements les plus rigoureux de toute sa vie.

Il est plus probable que Goku utiliser le tour final du tournoi comme une leçon d’arts martiaux glorifiée pour Gohan, démontrer comment exploiter votre potentiel latent tout en vous rappelant l’importance de suivre votre formation. Et avec Goku de retour dans l’au-delà après le tournoi, au lieu de vaincre son fils sur le ring, il est plus susceptible de céder la victoire à Gohan une fois que vous lui avez donné une dernière leçon.