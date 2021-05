Les Grammys éliminent leurs «  comités secrets  » de vote

Secret Du Potager Ruche en paille

Ruche en paille Volume: 40 Litres. Cette ruche est un abri classique des abeilles à miel. Depuis 1900, la méthode traditionnelle des apiculteurs est d'utiliser de la paille tissé à la main. Ce type de ruche ancestrale est le précurseur des ruches en bois. Les apiculteurs déplacent généralement leurs ruches vers des endroits chauds ou se trouve des plantes à fleurs et du nectar et préfèrent utiliser ce type de ruches en paille, plus légères et faciles à déplacer. Cette ruche constitue ainsi l'abri idéal des abeilles, facile d'utilisation et bon marché.