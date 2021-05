Les nouveaux jeux PS Vita cesseront malheureusement cet été

Tedzukuri Atelier Suspension origami en papier motif été taille M

La suspension HANAHI est inspirée des techniques de l'origami et apporte de la légreté votre espace. Cet abat-jour aux lignes géométriques douces se combine parfaitement avec différents styles et atmosphres.Ellevous aidera créer une atmosphre chaleureuse et confortable.MOTIF ISSU D'UNE AQUARELLE ORIGINALEDe la collaboration avec BellySketcher est née la collection QUATRE SAISONS dont la couleuret la fracheur sot apportées parquatre motifs basés sur la Terre et lEau et créés partir dune aquarelle originale.L'Etés'inspire desvagues de la mer bleue. DIMENSIONSM - 25cm de diamtre X 29cm de hautidéal pour chambre denfant ou petite pice (hall dentrée ou coin lecture) ou table de chevet.MATERIAUNosproduitssont faites en PAPIER de haute qualité, sans acides, produit en France avec des fibres végétales issues de lexploitation responsables des forts (labelle FSC) Notre papier nest pas traité anti-feu ou imperméabilisé. Ces traitements empchent le recyclage 100% du papier et sont trs nocifs. Lutilisation de ce genre de produits chimiques est contraire nos engagements pour lenvironnement.Nos produits en papier sont utiliser lintérieur et de préférence dans des pices peu humides.KIT CABLE ET AMPOULESNos produits sont utiliser uniquement avec des ampoules LED. Douille E27.Lampoule et lecble électrique ne sontpas fournis.LE PRODUITVous recevez la suspension déj montée et prt tre installée avec des instructions.APRES INSTALLATIONPour nettoyer votre suspension vous pouvez utiliser un plumeau ou de l'air comprimé, ds qu' partir d'au moins 30 cm de distance.