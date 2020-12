D’où vient cet anime viral (et cette chanson) sur TikTok

Le dernier téléchargement de vidéos virales de 2020 pourrait être celui qui a commencé à se répandre il y a quelques jours sur la plateforme de partage chinoise TIC Tac et qui en a un comme protagoniste jeune danseuse aux cheveux roses au format anime japonais. Elle s’appelle Zero Two, et les utilisateurs réguliers de l’application ne peuvent manquer de l’avoir rencontrée au moins par hasard: les vidéos qui la représentent ont obtenu des millions de vues avec la chanson qui accompagne généralement ces contenus. L’origine de son succès n’est cependant pas si récente.

Zéro deux il est l’un des personnages principaux de la série animée de science-fiction Darling in the Franxx: dans l’intrigue de l’œuvre, il est un robot pilote qui aspire à devenir humain; ce qui compte aux fins de son succès en ligne, c’est que les caractéristiques esthétiques et de caractère dont ses auteurs l’ont dotée lui ont permis de transcender les limites du succès de la série pour en faire un personnage apprécié à la fois des fans et du générique. Audience Internet. Les origines du ballet qui se dépeuple aujourd’hui sur TikTok remontent à il y a environ un an et à une plate-forme beaucoup plus ancienne que celle d’origine chinoise.

La genèse du phénomène a été reconstituée par le portail KnowYourMeme: une première image animée de Zero Two avec l’intention de danser a été publiée sur Reddit en 2019; l’image est ensuite réapparue sur YouTube en novembre de l’année suivante, avec l’intention du protagoniste danser sur les notes de Hai Phút Hơn, Hit vietnamien de 2020 qui en quelques mois a récolté environ 20 millions de vues sur le site de partage de vidéos. Le mix entre les deux œuvres était cependant encore plus explosif: le clip YouTube, transplanté sur TikTok, a recueilli plus de 35 millions de vues en quelques semaines, suscitant l’intérêt des utilisateurs de la plateforme à la fois pour Zero Two et le chanson qui l’accompagne.

Qui sont les trois autres filles

Ils ont subi un sort similaire à celui de Zero Two trois autres personnages mais ils ne font pas partie du même travail du robot aux cheveux roses: ce sont Marija et Boru du jeu vidéo Muse Dash, et Ai Hayasaka, qui vient plutôt du manga Kaguya-sama: Love is War. Les quatre filles sont les protagonistes du même type de clip dans un cycle continu, répété sur les notes de la même chanson hypnotique. Tous les quatre ont gagné un grand nombre de fans sur TikTok en générant des duos et des imitations de ballets et de poses qu’ils répètent encore et encore. Cependant, Zero Two a créé une suite inattendue et les vidéos les plus vues de sa danse génèrent des dizaines de millions de vues à ce jour.