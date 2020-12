La NASA veut que vous conceviez des toilettes spatiales pour la lune

Vous avez une idée pour les toilettes ultimes lunaires ? Vous pourriez gagner de l’argent en aidant la NASA à concevoir une toilette qui fonctionne en microgravité et sur la lune.

La NASA recherche des candidats capable de concevoir des toilettes pour la lune

Si vous pouviez créer une toilette digne d’un voyage dans l’espace, à quoi ressemblerait-elle ? La NASA se prépare à retourner sur la lune d’ici 2024 et doit développer une nouvelle façon pour les astronautes de vaquer à leurs occupations pendant leurs voyages aller-retour vers la surface lunaire.

La NASA a lancé jeudi un appel à idées pour la toilette spatiale ultime avec son Lunar Loo Challenge. Le gagnant de ce défi pourrait gagner 35 000 dollars US (environ 28 000 livres sterling, 51 000 dollars AUD) pour le meilleur concept.

Bien que les toilettes spatiales soient déjà utilisées (la station spatiale internationale devrait être modernisée prochainement), elles sont conçues pour la microgravité uniquement. La microgravité, c’est lorsqu’il y a apesanteur dans l’espace et le technicien des toilettes de la NASA s’est déjà occupé de ce problème. Mais les nouvelles toilettes doivent également pouvoir fonctionner en gravité lunaire. La gravité lunaire représente environ un sixième de la gravité terrestre, donc nos déchets se déplacent un peu différemment sur la lune.

Toilettes lunaires, un cahier des charges strictes

En plus d’avoir la nouvelle fonction de toilettes à la fois en microgravité et en gravité lunaire, elle doit respecter un ensemble de spécifications strictes. Elle doit avoir :

une masse inférieure à 15 kilogrammes en gravité terrestre

occuper un volume ne dépassant pas 0,12 mètre cube

consommer moins de 70 watts d’énergie

fonctionner avec un niveau sonore inférieur à 60 décibels (pas plus fort qu’un ventilateur de salle de bain moyen)

accueillir des utilisateurs féminins et masculins de formes et de tailles différentes.

« Même si nous savons comment fabriquer des toilettes spatiales, nous reconnaissons qu’il y a beaucoup d’innovations dans la gestion des déchets, des toilettes sans chasse d’eau aux toilettes sans eau et bien d’autres choses encore » à déclaré Mike Interbartolo, chef de projet pour le Lunar Loo Challenge dans le bureau du compartiment équipage du HLS au Centre spatial Johnson de la NASA. « Nous voulions donc élargir notre base de connaissances en utilisant ce défi pour trouver les inconnues qui pourraient exister.

« Nous sommes impatients de voir ce que la communauté des fournisseurs de foule peut proposer de nouveau et apporter différentes perspectives sur ce qu’il faut pour des toilettes ».

La NASA travaille actuellement sur des conceptions visant à miniaturiser et à rationaliser les toilettes existantes — le soi-disant « système universel de gestion des déchets » — mais a besoin d’idées de personnes qui pourraient être en mesure de résoudre le problème en utilisant des approches nouvelles et différentes plutôt que l’ingénierie aérospatiale traditionnelle.

Un concept similaire aux pays en voie de développement

« Pensez aux besoins de la toilette et ne vous inquiétez pas si elle est destinée à un vaisseau spatial », a ajouté M. Interbartolo. « Décomposez-le en fonction des fonctions de base nécessaires en termes de manipulation de l’urine masculine et féminine, des matières fécales, des règles, et comment vous pourriez le faire de manière compacte et de faible masse pour un système facile à utiliser. Ces concepts sont similaires pour les campeurs, les bateaux, les endroits éloignés et non développés ».

Ce défi comporte deux catégories : Technique et Junior. Les soumissions pour les deux catégories doivent être soumises au plus tard le 17 août 2020 à 17h ET/2h PT.

La note de 45secondes :