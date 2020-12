Une femme moderne puissante et confiante peut tout faire

Depuis la Bible, certains hommes ont cité leurs différentes impressions sur les femmes, telles que: «Personne ne peut faire confiance aux femmes». (Homère, Odyssée); « Les enfants, les idiots, les fous et les femmes ne peuvent pas et n’ont pas la capacité de faire des affaires. » (Henry VII – roi d’Angleterre, 16e siècle); « Malin est par nature le sexe féminin. » (Euripide, Les Phéniciens); « Une femme est mauvaise, chaque fois qu’elle a une opportunité, chaque femme pèche. » (Bouddha); «Les femmes sont par nature inférieures aux hommes, elles doivent donc obéir. L’esclave n’a aucun désir; l’enfant a, mais il est incomplet, la femme a; mais impuissant. (Aristote).

En comparant ces temps avec aujourd’hui, il ne fait aucun doute que les femmes ont réalisé de nombreuses réalisations, occupant des espaces en politique, à la présidence de grandes entreprises, dans les tribunaux, dans les médias et bien d’autres. Servant d’exemples de force et de dévouement pour de nombreux hommes, les femmes contemporaines ne sont pas sorties de ces changements triomphants.

La femme a dominé sa sexualité avec l’arrivée de la pilule contraceptive et a associé ce fait à son indépendance économique. Dans les années 80, les femmes ont commencé à obtenir leur diplôme, à fournir plus de services et, par conséquent, à avoir plus de liberté, ce qui ne s’est pas produit avant cette décennie. Le plus grand défi pour les femmes aujourd’hui est d’harmoniser les domaines professionnel, familial et personnel.

Et donc, recherchez la qualité de vie tant souhaitée, qui est le désir de toutes les personnes qui vivent dans ce monde, où le sentiment de manque de temps et d’épanouissement dans les différents rôles joués est répandu.

Aujourd’hui, les femmes occupent leur place sur le marché du travail et ont ajouté, en plus des rôles de femme au foyer et de mère, la collaboration pour soutenir leur famille, assumant ainsi la nécessité de jouer des rôles qui demandent beaucoup de dévouement. Selon l’IBGE, environ 10 millions de femmes vivent dans la zone urbaine, chargées de subvenir aux besoins de leur foyer.

L’enquête indique également que les hommes occupent toujours les postes les plus élevés dans les entreprises, même si au cours des dix dernières années, le nombre de femmes occupant des postes pertinents a considérablement augmenté.

L’IBGE informe également que les femmes reçoivent moins que les hommes et qu’elles n’occupent pas toutes les fonctions, faute de politiques publiques qui leur sont destinées. Aujourd’hui, plus de 2 millions de femmes sont entrepreneurs, afin qu’elles puissent rechercher leur autosuffisance.

Comme tous les défis et apprentissages sont changeants, les femmes continuent leur lutte pour occuper de plus en plus des postes et être rémunérées comme des hommes, en plus de concilier les différents rôles qu’elles exercent, de la meilleure façon possible.

Et comment concilier ces rôles?

Tout d’abord, je vois qu’il y a un besoin de rester éveillé avec l’entreprise depuis le début de votre contrat de travail, pour répondre à des moments précis aux demandes d’enfants, en cas d’urgence ou de gravité par exemple.

Il faut que cette femme recherche la collaboration de la famille et des aides, afin qu’elle puisse exercer ses fonctions diverses et importantes. Il est également nécessaire d’investir dans les soins personnels, les loisirs et les relations sociales et affectueuses, car ces fonctions qu’ils exercent doivent être équilibrées pour leur réalisation. Il est également nécessaire de concilier la poursuite de votre objectif professionnel avec l’éducation des enfants, en participant à leur éducation.

Planifier ses activités quotidiennes peut être un bon moyen de déséquilibre et un sentiment d’accomplissement dans les différents domaines mentionnés ici, afin d’avoir une vie de qualité.

Peut-être est-il intéressant de se concentrer sur l’ici et maintenant, où ce qui est vécu dans l’instant est le plus important, laissant ainsi le travail au travail et les enfants à la maison, lorsqu’ils travaillent.

Une question importante sur laquelle il faut réfléchir est l’idée que lorsque vous travaillez, vous êtes en mesure de fournir à vos enfants de bonnes écoles, des loisirs et d’autres avantages et, ainsi, vous remplissez les obligations que la maternité exige. Il est un fait que de plus en plus de femmes sont capables de gérer leur vie et de faire beaucoup de choses en même temps.

Alors planifiez, organisez, vivez une situation à la fois dans votre journée et soyez fière d’être une mère attentionnée et attentionnée. Lâchez la culpabilité de votre absence qualitative. Surtout parce que leurs enfants voient aujourd’hui beaucoup plus de mères travailler qu’à l’intérieur de leurs maisons.

Il est très important de leur apprendre que les femmes et les hommes sont capables de tout et pas seulement des hommes, afin que nous puissions briser ce modèle macho qui fait toujours partie de notre société.