La batterie de l’ordinateur portable ne se charge pas : cela pourrait être le problème

La batterie de votre ordinateur portable ne se charge pas ? N’effacez pas directement l’accumulateur d’énergie ! Nous vous montrerons différentes méthodes pour résoudre le problème, car une réparation ou un nouvel achat n’est pas toujours nécessaire.

Parfois, il est ensorcelé. Vous travaillez sur l’ordinateur portable et la batterie affiche une lecture faible. Logiquement, branchez l’alimentation et prélevez de l’énergie sur le secteur. Mais la batterie de l’ordinateur portable ne se charge pas. Ou vous ne pouvez même pas démarrer l’ordinateur portable car la batterie reste vide même s’il est connecté à une source d’alimentation. Un défaut n’est pas nécessairement la cause.

Pourquoi la batterie de mon ordinateur portable ne se charge-t-elle pas ?

Les batteries d’ordinateurs portables sont des appareils sensibles. À chaque connexion au réseau électrique, à chaque chargement et déchargement, la batterie perd de sa capacité et s’use de plus en plus avec le temps. Les batteries sont des pièces d’usure. Cependant, cela ne signifie pas qu’une anomalie – la batterie de l’ordinateur portable ne se charge pas malgré le fonctionnement sur secteur – indique immédiatement un dommage.

Parfois, le problème est ailleurs, vous pouvez donc le résoudre en quelques étapes simples. Si l’ordinateur portable cesse de se charger, cela peut être pour l’une des raisons suivantes :

• Problèmes avec la prise électrique

• Les contacts sont sales

• Le bloc d’alimentation est défectueux

• Installation du pilote requise

• L’affichage ne fonctionne pas

Avant de décider de remplacer la batterie, vous devez suivre les étapes ci-dessous. Idéalement, la batterie se rechargera alors et vous pourrez utiliser l’ordinateur portable normalement.

Première étape : vérifiez la prise

N’ayez pas peur d’un simple dépannage lorsque la batterie de l’ordinateur portable ne se charge pas. Ce serait formidable si une telle solution réussissait, n’est-ce pas ? Nous vérifions donc d’abord la prise que vous utilisez actuellement ou habituellement pour charger l’ordinateur portable.

L’alimentation est-elle toujours branchée sur la prise ? Alors s’il vous plaît voir si c’est vraiment le cas. Les écarts ne sont pas immédiatement visibles, mais ont un effet direct : si la fiche et la prise ne sont pas complètement connectées, la batterie ne sera pas alimentée et l’ordinateur portable ne se chargera pas.

Aussi, regardez de près la sortie. Même les miettes ou les peluches denses de poussière peuvent perturber le contact. Pour un nettoyage soigneux, il est préférable d’utiliser un coton-tige après avoir coupé le fusible.

À quoi ressemblent les éléments intégrés dans le socket ? Tout est en place ? Si une pièce de contact est pliée ou endommagée, vous devrez peut-être remplacer la prise. Dans tous les cas, il est conseillé d’effectuer le contrôle de la batterie sur d’autres prises de l’appartement ou de la maison.

L’alimentation fonctionne-t-elle correctement ?

Si l’ordinateur portable et la batterie sont intacts, le problème peut provenir de l’adaptateur secteur. Si quelqu’un dans votre foyer ou votre environnement possède un chargeur comparable, vous pouvez l’emprunter et y connecter l’ordinateur portable et la batterie. Veuillez vous assurer que la tension correspond aux exigences spécifiées de l’ordinateur portable ou de la batterie.

La batterie reçoit à nouveau de l’énergie ? Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de remplacer votre propre alimentation. La cause d’un bloc d’alimentation défectueux peut être un contact lâche ou une rupture de câble due à l’usure – pliage trop fréquent, par exemple – ou à une influence externe telle qu’une morsure d’un animal domestique.

L’ordinateur portable ne charge pas : retirez la batterie





Sur certains ordinateurs portables, la batterie peut être retirée.



Image : © RioPatuca Images – stock.adobe.com 2021



La batterie de l’ordinateur portable ne se charge pas, essayons donc la méthode typique de « débranchement ». Cependant, la mesure ne peut pas être effectuée avec tous les ordinateurs portables. Par conséquent, vérifiez d’abord si vous pouvez facilement retirer la batterie de l’ordinateur. Retournez doucement l’ordinateur portable lorsqu’il est éteint. S’il y a un compartiment avec un déverrouillage sur le dessous, vous l’ouvrez et retirez la batterie. Vous devrez peut-être également desserrer quelques vis.

Pour beaucoup, la sonnette d’alarme tourne immédiatement : la batterie ne se charge plus, mon ordinateur portable est en panne. Pour exclure cela, connectez l’ordinateur à l’alimentation sans batterie. Si l’appareil fonctionne, tout indique un problème de batterie.

Maintenant, nous nettoyons les contacts visibles avec un chiffon en microfibre sec ou avec un coton-tige – à la fois sur la batterie et sur l’ordinateur. Ensuite, vous remettez la batterie et démarrez l’appareil. Connectez-le maintenant à l’alimentation et vérifiez l’indicateur de charge pour voir si le problème a été résolu.

L’ordinateur portable ne se charge pas : vérifiez les pilotes Windows

Si votre ordinateur portable fonctionne avec le système d’exploitation Windows, vous devez supprimer les pilotes appropriés et les réinstaller. C’est comme ça que c’est fait:

1. Appuyez sur la touche Windows et « R » en même temps.

2. Entrez la commande « devmgmt.msc » dans la fenêtre d’exécution.

3. Sélectionnez « D’accord ».

4. Recherchez « Batterie » ou « Batterie » dans le Gestionnaire de périphériques.

5. Ouvrez le sous-menu en cliquant sur la petite flèche.

6. Cliquez avec le bouton droit sur le pilote de batterie.

7. Cliquez sur « Désinstaller ».

8. Confirmez la saisie avec « Ok ».

9. Redémarrez l’ordinateur portable.

Le pilote devrait se réinstaller automatiquement au démarrage. Ensuite, vous vérifiez la fonctionnalité de la batterie. Si la batterie de l’ordinateur portable ne se charge toujours pas, la suspicion d’un défaut augmente.

Résoudre le problème avec l’indicateur de charge

Il est possible que seul l’indicateur de niveau de charge ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, vous devrez le réaligner. Comment cela fonctionne et quelles options vous avez, nous vous expliquons en détail dans notre guide « Calibrage de la batterie de l’ordinateur portable ».

sommaire

1. Si la batterie de l’ordinateur portable ne se charge pas malgré le fonctionnement sur secteur, vous pourrez peut-être résoudre le problème manuellement.

2. Vérifiez d’abord que la prise de courant est propre et intacte et que l’adaptateur secteur n’est pas endommagé.

3. Retirez la batterie (si possible) de l’ordinateur portable et nettoyez à sec tous les contacts concernés.

4. Sous Windows, désinstallez les pilotes dans le gestionnaire de périphériques et redémarrez.

5. Vous pouvez calibrer la batterie pour vous assurer que l’indicateur de charge fonctionne correctement.