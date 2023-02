Helen Mirren décrit ce qui motive son personnage en 1923

Actrice légendaire Hélène Mirren joue le rôle de Cara Dutton dans le drame occidental produit par Paramount + 1923. La série a été créée en décembre 2022 et est un spin-off de la série Paramount + Yellowstone. Paramount+ décrit officiellement l’émission comme telle : « 1923 se concentre sur les deux prochaines générations de la famille Dutton alors qu’elles luttent pour survivre à la sécheresse historique, à l’anarchie et à la prohibition, et à une épidémie de vol de bétail ; toutes se sont battues sous le nuage de la grande dépression du Montana, qui a précédé la nation de près d’une décennie.«





Co-vedette aux côtés de Mirren est Harrison Ford dans le rôle de Jacob Dutton. Jacob et Cara Dutton sont un couple âgé qui réside dans un ranch. N’ayant pas d’enfants, ils acceptent d’accueillir les fils du petit-neveu de Jacob et de les élever comme les leurs.

Dans une interview, Mirren a récemment raconté à Us Weekly comment elle avait joué le rôle de Cara et ce qui, selon elle, incite le personnage à se comporter comme elle le fait :

« Je la joue irlandaise, et parce qu’elle est irlandaise, je pense qu’elle a la foi. Je pense qu’elle est chrétienne, catholique, et je pense qu’elle a porté cette foi avec elle. Elle n’en fait pas la publicité, ce n’est pas grand chose, vous Je voulais avoir un petit crucifix sur le plateau mais j’ai dit, « il doit être vraiment petit, donc vous le remarquez si vous le remarquez, si vous ne le remarquez pas, ça va. Mais c’est juste un peu indication de la foi de Cara, donc je pense que c’est une femme de foi. En même temps, elle est pratique, elle a les pieds sur terre et elle est réaliste.

1923 vient de terminer sa première saison sur Paramount+.





1923 : que nous réserve la saison 2 et quand sera-t-elle diffusée ?

Paramount+

La série à succès basée sur Paramount + Western 1923, avec Helen Mirren et Harrison Ford, a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Mais la question qui préoccupe tous les fans est de savoir quand reviendra-t-il et que nous réserve la deuxième saison ?

La date de sortie exacte de la saison 2 n’a pas encore été annoncée. Cependant, sur la base de la popularité de l’émission et du moment auquel la saison 1 est sortie, la deuxième saison de 1923 reviendra probablement au début de 2024.

Bien sûr, les acteurs et l’équipe principaux de la série devraient revenir, tandis que des personnages tels que Sister Mary ne reviendront pas. Cependant, l’émission décrira probablement bon nombre des difficultés sociales et économiques de ceux qui vivaient au début du 20e siècle. 1923 diffuse maintenant l’intégralité de sa première saison sur Paramount +.