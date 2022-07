Better Call Saul Saison 6 Episode 12 Date de sortie, Spoilers, Compte à rebours – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens recherchaient la date de sortie de Better Call Saul Saison 6 Episode 12. Cette série a attiré l’attention de nombreuses personnes du monde entier et maintenant ses fans sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir tous les détails possibles sur la série, de nombreux fans ont cherché partout sur Internet.

Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous et ici vous obtiendrez tous vos détails sur la date de sortie de Better Call Saul Saison 6 Episode 12. Ici, vous trouverez tous les autres détails sur la série, tels que Où vous pouvez regarder cette émission, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

Better Call Saul est une émission dramatique policière américaine très répandue qui est regardée dans diverses régions. Cette émission en cours est un spin-off, une préquelle et une suite de la célèbre série Breaking Bad. Cette série a été créée par Vince Gilligan et Peter Gould.

La première saison de cette émission est sortie en 2015, et en peu de temps, cette émission a attiré de nombreux fans à travers le monde. En raison de sa popularité, l’émission en est actuellement à sa sixième saison. Au cas où vous ne le sauriez pas, la saison en cours sera la dernière saison de ce spectacle. Après avoir regardé la saison en cours de cette émission, ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de Better Call Saul Saison 6 Episode 12. Eh bien, sa date de sortie est révélée et vous l’obtiendrez bientôt.

Better Call Saul Saison 6 Épisode 12 Date de sortie

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie de Better Call Saul Saison 6 Episode 12. L’épisode 12 de cette série sortira le 8 août 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, attendez simplement la date indiquée. Comme vous pouvez le constater, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer.

Vous pouvez également lire sur: WHERE WE CALL HOME SEASON 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Liste des épisodes de la saison 6

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Vin et roses

Carotte et Bâton

Rock et Hard Place

Délit de fuite

Noir et bleu

Hache et Grind

Planification et exécution

Pointe et tire

Amusement et jeux

Vif

À déterminer

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série.

Bob Odenkirk comme Jimmy McGill

Jonathan Banks comme Mike Ehrmantraut

Rhea Seehorn dans le rôle de Kim Wexler

Patrick Fabian comme Howard Hamlin

Michael Mando comme Nacho Varga

Giancarlo Esposito comme Gus Fring

Tony Dalton comme Lalo Salamanque

Kerry Condon comme Stacey Ehrmantraut

Eileen Fogarty comme Mme Nguyen

Barry Shabaka Henley comme détective Sanders

Clea DuVall comme Dr Cruz

Où diffuser cette série ?

Le réseau d’origine de cette émission est AMC. Vous pouvez également diffuser cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel d’AMC, Netflix, YouTube TV et Vudu, ainsi que d’autres services de diffusion en continu à d’autres endroits. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de Better Call Saul Saison 6 Episode 12, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Better Call Saul Saison 6 Episode 12 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire: Date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂