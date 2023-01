Disney Plus : Nouveaux films et séries en février 2023

DisneyPlus élargit la programmation en février avec de nouveaux films, séries et documentaires. Les innovations ici incluent Disney Originals et les productions de la société merveille, Guerres des étoiles, National géographique et plus. Vous pouvez trouver la liste de tous les nouveaux produits du programme allemand Disney Plus ici.

Nouveaux films et séries en février 2023 sur Disney Plus

merveille-Les fans peuvent être ravis : le dernier hit du cinéma sort enfin Black Panther 2: Wakanda pour toujours sur le service de streaming et commence exactement là où nous avons vu le premier film Panthères noires avec le héros du titre maintenant décédé Chadwick Boseman ont quitté. Un successeur au roi de la nation et populaire Avenger est annoncé à Wakanda. Davantage Infos sur le film nous avons ici pour vous.

Dans la zone Guerres des étoiles dans les prochaines semaines, il commencera avec la nouvelle saison de Star Wars: Le mauvais lot Continuez. Le réapprovisionnement, en revanche, ne s’annonce que sur 1er mars avec un 3e saison à partir de Le Mandalorien au. Dans la publication récemment nouvelle bande-annonce puissions-nous faire l’expérience de Mando (Pedro Pascal) avec Grogu sur le chemin de la planète Mandalore, où Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) l’attend déjà…

Nouveau en février est aussi le Série animée Bleach avec tout 16 saisons et 366 épisodes. A cela s’ajoute la 1ère partie de Bleach : guerre de sang de mille ans – En effet sans son allemand! Au lieu de cela, l’anime n’est disponible qu’en japonais ou en anglais original doublé avec des sous-titres en anglais. Disney+ continue ainsi à développer massivement le segment des anime. Ici vous pouvez voir une première bande-annonce de la nouvelle série Bleach :

Disney Plus : Ce sont les nouveautés de février 2023

A partir du 1er février

Panthère noire: Wakanda pour toujours (Marvel)

un moyen 3 février

un moyen 10 février

Dug Days: rendez-vous avec Carl (Pixar)

La Corée du Nord de près : la dynastie Kim (National Geographic)

LA Confidential (étoile)

un moyen 17 février

A partir du 24 février

Bruiser de George A. Romero (étoile)

Aime Vegas (étoile)

Disney Plus : Ce sont les nouvelles séries de février 2023

A partir du 1er février

Chiens de réservation – Saison 2 (Star)

The Prouds: Plus fort et plus doux – Saison 2

Cooks in the Wild – Saison 1 (Star)

Royaume du loup arctique – Saison 1 (National Geographic)

A partir du 8 février

Hitler’s Last Stand – Saison 1 (National Geographic)

A partir du 10 février

Marvel Studios LEGENDS – Saison 2 Épisodes 27-29 (Marvel)

A partir du 15 février

Bleach – Saison 1-16 (Star)

Bleach : guerre sanglante de mille ans (étoile)

Mort dans les dortoirs – Saison 1 (Star)

A partir du 22 février

American Dad – Saison 18 (Star)

Baymax et Mochi – Saison 1 (Disney)

The A Word – Saison 1-3 (Star)

Les merveilles naturelles cachées de l’Europe – Saison 1 (National Geographic)