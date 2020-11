Une couronne de pavot arc-en-ciel déposée au cénotaphe pour honorer les militaires LGBT

Peter Tatchell et David Bonney ont déposé une couronne de pavot arc-en-ciel au cénotaphe. (Peter Tatchell / Twitter)

Une couronne de pavot arc-en-ciel a été déposée au cénotaphe le dimanche du Souvenir (8 novembre) par le militant Peter Tatchell et le vétéran de la RAF David Bonney.

Bonney était le dernier militaire britannique à être emprisonné pour sa sexualité avant que l’interdiction britannique du personnel militaire LGBT + ne soit annulée. Il a été condamné à six mois de prison après avoir été traduit en cour martiale en 1993, sa libération déshonorante n’ayant été annulée qu’après un appel ultérieur.

Bonney a rejoint Tatchell pour déposer une couronne de coquelicots rouges, des drapeaux LGBT + Pride et le triangle rose pour honorer les troupes LGBT + qui ont sacrifié leur vie en luttant pour la liberté.

Tatchell et Bonney ont visité le cénotaphe à 13 heures, peu après la cérémonie officielle du dimanche du Souvenir. Des plans pour un mémorial plus grand étaient en cours d’élaboration, mais ont été annulés conformément aux règlements de verrouillage.

«Il est important de continuer à déposer des couronnes arc-en-ciel, sinon les sacrifices des militaires LGBT + pendant la Seconde Guerre mondiale et d’autres conflits seront oubliés», a déclaré Bonney, qui était un aviateur senior, dans un communiqué de la Fondation Peter Tatchell.

Tatchell a ajouté: «Il est juste que nous honorions tous ceux qui se sont battus pour la liberté, y compris les femmes, les militaires noirs et LGBT +.»

À #RemembranceSunday: N’oublions pas les victimes militaires et civiles du nazisme et d’autres tyrannies, les objecteurs de conscience persécutés, les LGBT assassinés par les nazis et les LGBT renvoyés par les militaires après avoir risqué leur vie pour défendre la liberté. Le gouvernement britannique devrait les indemniser @PrideInLondon pic.twitter.com/Af5VTwzDd0 – Peter Tatchell (@PeterTatchell) 8 novembre 2020

Le militant des droits humains a noté que jusqu’à 500 000 membres du personnel LGBT + auraient servi dans les forces alliées, dont beaucoup ont été «chassés aux sorcières» et privés de leurs moyens de subsistance, leurs expériences vécues étant régulièrement effacées.

«Pendant des décennies, la Légion royale britannique a refusé de reconnaître que des personnes LGBT + ont donné leur vie pour défendre la démocratie», a-t-il poursuivi.

«Des couronnes à leur mémoire ont été retirées du cénotaphe et souvent vandalisées. Les vétérans LGBT + se sont vu refuser la permission de marcher en tant que contingent lors du défilé du jour du Souvenir.

«En novembre 1971, des homosexuels ont été arrêtés après avoir posé des croix triangulaires roses dans le champ du Souvenir à l’extérieur de l’abbaye de Westminster. Jusqu’en 1985, les couronnes LGBT + étaient interdites au cénotaphe. Nous avons dû nous battre contre la Légion royale britannique et le ministère de la Défense pour faire annuler cette interdiction.

David Bonney a passé du temps à l’isolement après avoir admis qu’il était gay.

Bonney a parlé de ses propres expériences: comment il a été soumis à une enquête de deux ans après une perquisition dans sa chambre a révélé une copie de Gay Times.

Il a déclaré que les enquêteurs avaient par la suite mis sur écoute ses communications, l’avaient suivi et placé des agents à l’extérieur des bars gays locaux pour l’espionner. La police locale a également été utilisée pour «interroger [his] amis », a-t-il poursuivi.

« Les enquêteurs de la RAF ont créé une atmosphère d’intimidation et de peur », a ajouté Bonney.

«Quand je n’ai pas craqué et avoué, la RAF a eu recours à de sales tours. Ils m’ont donné des affectations à court terme dans des régions éloignées du Royaume-Uni sans me donner les moyens de m’y rendre, donc si je ne me présentais pas, je serais inscrit comme «absent sans permission», une infraction disciplinaire.

«J’ai subi des menaces de violence de la part de mes camarades militaires. Après presque deux ans, les abus m’ont touché et j’ai finalement admis être gay.

Bonney a été traduit en cour martiale en octobre 1993, a été libéré de manière malhonnête et condamné à six mois de prison. Il a purgé un mois en isolement cellulaire.

À ce jour, je suis toujours puni.

Ce n’est qu’après un lobbying, a-t-il dit, et un appel qu’il a reçu une décharge honorable tardive.

«Quand j’ai travaillé plus tard comme infirmier, j’ai dû divulguer mon casier judiciaire et cela a jeté une ombre sur mes possibilités d’emploi», a-t-il ajouté.

«À ce jour, je suis toujours puni: le ministère de la Défense refuse de payer ma pension complète.»

Jusqu’en 2000, lorsque les tribunaux ont annulé l’interdiction des troupes queer, le personnel militaire découvert comme LGBT + a été congédié de manière déshonorante et a perdu ses droits à pension.

En 2019, il a été signalé qu’un peu plus de 150 personnes avaient demandé une indemnisation au ministère de la Défense.

Un rapport interne vu par le Indépendant a déclaré qu’environ 4 millions de livres sterling avaient été versés en compensation, le ministère de la Défense admettant que son ancienne politique était «erronée, discriminatoire et injuste pour les personnes impliquées».

Tatchell et le groupe de campagne Liberty ont appelé le gouvernement à contacter de manière proactive ceux dont la vie et les moyens de subsistance ont été touchés par la politique homophobe, Tatchell estimant que le nombre de personnes renvoyées pour être LGBT + était «susceptible de se chiffrer en milliers».

RoseActualités a contacté le ministère de la Défense pour commentaires.