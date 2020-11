Meilleurs Jrpg Sur Nintendo Switch 2020

Les JRPG au cours de la dernière décennie ont dominé le cœur et l’esprit des joueurs du monde entier et sont encore à ce jour l’un des genres de jeux les plus populaires. Ce n’est pas une surprise. Par rapport aux RPG occidentaux, les JRPG offrent une expérience unique et des histoires incroyables rarement trouvées dans les jeux de rôle occidentaux. Cela dit, si vous aimez les JRPG, vous êtes au bon endroit, car nous allons ont certains des meilleurs JRPG actuellement sur le marché pour le commutateur énumérés ci-dessous.

Fire Emblem Trois maisons

Dans Trois maisons, vous dirigez une académie d’officiers et dirigez les étudiants que vous enseignez au combat en tant que professeur. Le jeu est plein de récits branchés, de batailles tactiques similaires à XCOM et de rebondissements complets. L’histoire est également vaste et a beaucoup de personnages intéressants à rencontrer. A cause de tout ça, Trois maisons est un jeu que tout fan du JRPG grene devrait jouer et l’un des meilleurs JRPG actuellement sur le Switch.

Usine runique 4

Rune factory 4 est un JRPG qui a un peu de tout, artisanat, agriculture, batailles, mise à niveau, etc. C’est aussi l’un des meilleurs JRPG du magasin Switch en ce moment et l’un de mes favoris. Cultivez des cultures, élevez des monstres, fabriquez des objets et cuisinez des aliments passionnants dans Rune Factory 4 maintenant, vous ne le regretterez pas.

Dragon Quest XI

L’une des plus anciennes séries de jeux à ce jour, Dragon Quest XI est un JRPG que tous les fans dévoués du Grene devraient connaître et jouer. Dans Dragon Quest XI, vous mènerez un tas d’aventures dans un voyage épique et combattrez toute question de bêtes et d’ennemis dans des batailles classiques au tour par tour. Vous pouvez tout faire, que ce soit vous lancer dans des quêtes, forger du matériel et améliorer vos personnages pour débloquer des compétences uniques dans ce jeu génial.

Chroniques Xenoblade 2

Un autre grand JRPG est Xenoblade Chronicles 2 sur le commutateur. Le jeu a beaucoup à vous offrir, des combats de boss explosifs aux vastes paysages de monde ouvert et à une histoire engageante. Dans le jeu, vous incarnez Shulk, qui doit combattre une menace mécanique avec l’aide de ses compagnons. Enchaînez les attaques et planifiez votre prochain mouvement en parcourant le monde de Chroniques Xenoblade.

Disgaea 5

Disgaea 5 est un JRPG tactique sur le Switch similaire à celui de jeux comme Tactique Ogre et Trois maisons. Dans Disagea 5, vous incarnez un jeune démon appelé Killa pour mettre fin au règne d’un Evil Overlord. Participez à des batailles tactiques très agréables et recrutez et construisez une armée à partir de plus de 40 races et emplois. Le jeu possède également des tonnes de compétences et de capacités uniques pour aider votre armée à gagner des batailles et à vaincre l’Overlord.

Oui VII

Ys VII est le dernier de la série et apporte aux joueurs une nouvelle aventure huit ans après la dernière sortie. Vous incarnez Adol, qui se réveille naufragé sur une île mystérieuse et maudite dans le jeu. À partir de là, vous rencontrerez d’autres passagers naufragés et finirez par former un village d’âmes perdues. Le jeu propose également des batailles assez décentes et une intrigue globale intéressante. Cependant, la meilleure chose que le jeu a à offrir est probablement son système de sauvetage de village, où vous sauvez les passagers naufragés et les ramenez au village.

Atelier Ryza

L’Atelier Ryza est un JRPG très populaire sur plusieurs plates-formes, y compris le Switch. La raison en est due à son incroyable casting de personnages, ses batailles très agréables et son système d’artisanat de synthèse en profondeur. Dans Atelier Ryza, une fille ordinaire qui échappe à son quotidien dans un village pour se lancer dans une aventure estivale épique avec ses amis.

Série Final Fantasy

Le dernier jeu de notre liste est l’ensemble de la série Final Fantasy actuellement disponible sur Switch. Tous les jeux de la série sont d’excellents choix pour les fans de JRPG. Nous vous recommandons de consulter les remasters de certains des jeux précédents comme Final Fantasy VIII et Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.