7 applications pour contrôler la consommation de votre voiture

Si vous souhaitez économiser de l’essence ou de l’électricité, jetez un œil à ces applications conçues pour réduire la consommation de votre voiture.

Même si une voiture accorde liberté et tranquillité ses propriétaires, est un moyen de transport qui génère des dépenses excessives en assurance, entretien et, surtout gaz. Heureusement pour vous, il y a des applications pour contrôler la consommation de votre voiture avec lequel vous pouvez économiser beaucoup d’argent à la fin du mois.

Ces outils sont importants, car ils vous aideront à garder un statistiques de kilométragedistance parcourue, frais de carburant, parmi de nombreux autres extras précieux. Ci-dessous, vous pouvez trouver une sélection avec les meilleures applications pour cela.

Meilleures applications pour contrôler la consommation de votre voiture

Fuelio : prix des carburants

Registre de carburant FillUp

Mes voitures

Drivvo – Gestion des véhicules

Moniteur spirituel

Tout simplement automatique : entretien

Ma voiture – Gestion de la voiture

Si vous avez une voiture et que vous voulez éviter que votre économie ne soit affectée, il est nécessaire de jeter un œil à ces des applications pour réduire la consommation de votre voiture. Ils sont libre et ils fonctionnent pour tout type et modèle de véhicule.

Fuelio : prix des carburants

Avec combustible Vous aurez un dossier détaillé de consommation de carburant de votre voiture, kilométrage ou miles parcourus. Vous pouvez également voir le prix des stations-service que vous avez autour de vous, comparez et économisez de l’argent.

L’application dispose d’un algorithme avancé appelé « réservoir plein »qui est capable de calculer la consommation de carburant en litres ou gallons.

Bien sûr, à chaque fois que vous faites le plein, vous devez entrer le nombre de litres et à la fin du mois ou de la semaine, le système vous proposera une rapport complet de la consommation totale et dépenses en euros.

GooglePlay | Fuelio : prix des carburants

Registre de carburant FillUp

Registre de carburant FillUp C’est une application très utile pour transporter le historique de consommation de votre voiture. Chaque fois que vous allez faire le plein, vous devez noter le quantité en litres et le valeur actuelle du kilométragede cette façon vous pouvez dire au prix au litre et la consommation de carburant de votre voiture.

Son interface est intuitive et vous pourrez l’utiliser, même si vous n’avez aucune connaissance préalable, puisque chacune des options est très bien identifiée et vous pouvez même demander un tableau de consommation ou une statistiques mensuelles sur les voituresoù vous pouvez voir des informations détaillées sur votre économie.

GooglePlay | Registre de carburant FillUp

Mes voitures

Si vous avez plusieurs voitures à votre disposition et que vous souhaitez prendre le consommation individuelle et organiséepuis considérez l’application Mes voitures.

Avec cet outil de poche vous aurez la possibilité de créer plusieurs profilsoù chaque profil appartient à une voiture particulière avec nom et photo.

Il est en mesure d’offrir une gestion complète du carburant tels que le prix, l’efficacité, le kilométrage et plus encore. Et le entretien de vos voitures Vous pouvez le gérer à partir de l’application elle-même.

Comme si cela ne suffisait pas, il présente une section spéciale pour enregistrez chaque paiement que vous effectuez et vous pouvez même définir des rappels pour payer l’assurance automobile, l’entretien et plus encore.

GooglePlay | Mes voitures

Drivvo – Gestion des véhicules

Avoir une voiture génère des dépenses supplémentaires, mais si vous voulez économiser de l’argent jetez un oeil à l’application conduire. Avec cette plateforme, vous pouvez maîtriser vos dépenses en carburantcharges électriques, entretien, amendes et financement.

Il s’agit d’un Responsable des finances pour la voiture, la moto, le bus ou le camion, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel tel que taxi, Uber, Cabify, entre autres. Il présente une série d’options assez intéressantes et son GPS est capable de montrer en temps réel la stations-service avec de meilleurs prix du carburant.

Comme si cela ne suffisait pas, l’application vous rappellera le moment exact pour effectuer la prochaine vidange d’huile, changer les filtres à essence et quand remplir le réservoir.

GooglePlay | Drivvo – Gestion des véhicules

Moniteur spirituel

Moniteur spirituel est une autre application pour surveiller la consommation de votre voitureavec lui, vous pouvez gérer et contrôler les dépenses sans problème.

Tu peux créer des profils et identifiez-les avec nom, photo et pour offrir des rapports, vous devez enregistrer chaque ravitaillementles frais d’entretien, paiements d’assurance ou toute dépense supplémentaire générée par le véhicule.

GooglePlay | Moniteur spirituel

Tout simplement automatique : entretien

Simplement automatique est l’un des meilleures applications pour contrôler la consommation et les coûts d’entretien de votre voiture. Il est capable de suivre avec précision consommer de l’huileperformance, kilométrage et services nécessaires (vidange d’huile, filtre à carburant et plus).

Son interface est l’une des plus attractives de cette liste grâce à un design minimaliste, intuitif et futuristerendant l’expérience utilisateur la plus agréable possible.

GooglePlay | Tout simplement automatique : entretien

Ma voiture – Gestion de la voiture

Pour ceux voitures modernes et de dernière génération est l’application Ma voiture – Gestion de la voiture. Sa conception est similaire à d’autres applications, vous devrez déclarer toutes les dépenses générer la voiture dans l’application et après cela, le système pourra générer des graphiques et des statistiques détaillé.

Aussi, vous pouvez suivi du kilométrage par consommation de carburant et suivre les dépenses de stationnement, de lavage de voiture, d’assurance et plus encore.

Google Play | Ma voiture – Gestion de la voiture

