Pourquoi Netflix n’a pas publié tous les chapitres de « La Reine du Sud 3 »

La troisième saison de « Queen of the South » est de retour avec force et de nouveaux emplacements. La Feuilleton Telemundo Il a déjà été ajouté à la plateforme Netflix, afin que tous ses abonnés puissent profiter de l’histoire de Teresa Mendoza, qu’elle joue Kate del Castillo. Cependant, le fait que tous les épisodes ne soient pas disponibles a attiré l’attention des utilisateurs.

À cette occasion, la série reprend quatre ans après la fin du précédent épisode. Le protagoniste doit faire face à l’une des missions les plus dangereuses à ce jour, qui nécessite faire le tour de toute l’Amérique Latine.

saison 3 première en octobre 2022 via la chaîne Telemundo, mais Il n’a rejoint Netflix que le 30 décembre. de la même année.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce de la saison 3 de « Queen of the South » ici.

POURQUOI TOUS LES CHAPITRES DE LA SAISON 3 DE « LA REINA DEL SUR » N’ONT-ILS PAS ÉTÉ LIBÉRÉS SUR NETFLIX ?

Si vous êtes entré avec enthousiasme dans Netflix pour regarder les nouveaux épisodes de « La reina del sur » en continu et que vous êtes resté avec l’histoire à mi-chemin, alors vous aurez découvert que la saison 3 n’est pas terminée sur la plateforme.

Jusqu’au moment, le géant du streaming a partagé 45 chapitres, mais il devrait y en avoir 60 au total Pourquoi n’y a-t-il pas toute la saison ? Netflix change-t-il sa stratégie de publication pour quelque chose de plus comme HBO Max ou Prime Video ?

En fait, la réponse est plus simple. Tous les épisodes de « La reina del sur » n’ont pas été téléchargés sur Netflix car le feuilleton n’a pas fini d’être diffusé aux États-Unis via le signal Telemundo.

La Le réseau de télévision a créé l’épisode numéro 49 le 29 décembredonc les abonnés à la plateforme de streaming devront s’armer de patience pour voir la suite de la saison (en attendant ils peuvent lire Nos notes sur « La Reine du Sud » et quelques curiosités de la production de ce programme acclamé.

Teresa Mendoza (Kate del Castillo) a visité le Machu Picchu dans la saison 3 de « La reina del sur » (Photo : Telemundo)

COMMENT VOIR « LA REINA DEL SUR 3 » SUR TELEMUNDO ACTUELLEMENT ?

Si vous êtes impatient et que vous voulez voir « La Reina del Sur 3 » en temps réel, ce diffusé du lundi au vendredi à 20 h 00 (heure du Centre) et 21 h 00 (heure de l’Est). Les épisodes sont également publiés le lendemain sur le site Internet de la chaîne.

QUAND LA SAISON 3 DE « LA REINA DEL SUR » SE ​​FINIRA-T-ELLE SUR TELEMUNDO ?

Il est estimé que La saison 3 de « La reina del sur » se terminera vers la quinzaine de janvier.

Une fois cela terminé, occupera le poste « Le Seigneur du Ciel » avec sa huitième saison le mardi 17 janvierà 21h00 (heure de l’Est) sur Telemundo aux États-Unis.