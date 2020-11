À la recherche d’une alternative à «  World of Warcraft  », je suis arrivé à «  Guild Wars 2  »: il s’avère que j’étais accro

Il y a quelques mois, je vous ai dit que j’avais été très accro à «World of Warcraft». Au milieu de 2020, oui, je sais, je suis en retard pour les MMORPG, mais il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon. Et ça l’était, au moins pour un temps. J’adore le jeu et franchement, j’ai hâte de voir ce que « Shadowlands » offrira avec le changement de niveau, la nouvelle carte et ainsi de suite, mais j’ai déjà dit à l’époque que payer un abonnement mensuel en échange de jouer ne m’a pas tout à fait convaincu. Et il en a été ainsi.

J’ai donc cherché une alternative. L’argent n’était pas le seul motif qui m’y poussait, ou du moins pas entièrement. Payer l’abonnement J’étais censé imposer l’obligation de jouer, parce que mec, vous payez pour ça, bien jouer, non? Trop d’engagement, surtout pour quelqu’un qui joue plusieurs titres à la fois et préfère aller à son rythme. Recherche et recherche Je suis tombé sur plusieurs noms et l’un de ceux proposés comme alternative par défaut à « WoW » était « Guild Wars 2». Je l’ai essayé et me voilà, accro comme un fou à la découverte de la Tyrie.

D’un gobelin à un Sylvari

La première chose qui m’a frappé à propos de «Guild Wars 2» est son modèle commercial. Le jeu est gratuit depuis quelques années et vous pouvez jouer de bout en bout sans passer par la boîte (avec des limitations dans certaines choses en fin de partie, évidemment). Si vous voulez le jeu complet, avec ses deux extensions, vous devez payer. Et c’est là qu’ArenaNet m’a convaincu: Paiement unique. Vous payez une fois et vous avez le jeu complet. OMG, est-ce possible dans un monde plein d’abonnements? Eh bien, il s’avère que oui.

Et ce n’est pas cher, d’ailleurs. Le jeu complet, qui comprend les extensions ‘Path of Fire’ et ‘Hearts of Thorns’ coûte 29,99 euros et l’édition Deluxe, qui comprend quelques mouvements cosmétiques et quelques fonctions supplémentaires pas du tout nécessaires, 54,99 euros . Allez, l’édition Deluxe vaut la même chose que abonnement de quatre mois à «World of Warcraft». Citant Leonardo DiCaprio dans ‘Django Unchained’, « avant qu’ils aient eu ma curiosité, maintenant ils ont mon attention. »

Je l’ai téléchargé et suis tombé sur diverses choses. D’une part, je trouve fabuleux que toute race peut être de n’importe quelle profession et qu’en plus, il n’influence pas les attributs, mais est simplement esthétique. Ce n’est pas grave d’être un Sylvari qu’un Charr ou un Humain. C’est une question purement esthétique et seule la zone de la carte où vous commencez l’aventure change, mais pas. Si vous voulez être un Sylvari Ranger, vous pouvez en être un, vous n’avez pas besoin d’être un Humain, par exemple.

D’un autre côté, j’aime l’idée que la « Sainte Trinité » n’existe pas en tant que telle. Pour les novices, la « Sainte Trinité » est guérisseur, DPS ou réservoir. Il est vrai que dans ‘Guild Wars 2’ il y a des professions plus axées sur une chose ou une autre, mais il n’y a pas de tank qui n’est que tank, un guérisseur qui n’est que guérisseur et un DPS qui n’est que DPS. Chaque personnage peut remplir différentes fonctions en fonction de son équipement, ce qui ouvre en principe les possibilités lors de la participation à des missions de groupe, bien que plus tard les joueurs décident ou non de vous accepter dans le groupe est une autre histoire.

Un autre aspect que j’ai aimé est la section graphique. C’est quelque chose de très personnel, évidemment, mais j’aime plus les graphismes de «Guild Wars 2» que ceux de «WoW», dont j’ai déjà dit à l’époque qu’ils semblaient un peu vieux pour le moment dans lequel nous sommes. Les cartes semblent également plus détaillées et plus vivantes et j’aime à quel point certains domaines sont bien intégrés par rapport à d’autres. Mais je vous le dis déjà, une question personnelle.

le gameplay C’est similaire, mais il a la facilité que vous n’avez pas à vous casser la tête avec les compétences principales. Chaque arme a cinq capacités, et elles sont les mêmes pour chaque type d’arme: peu importe votre épée ou l’arc long que vous portez, les capacités ne changent pas, bien que les attributs. Cela vous aide à vous familiariser avec la mécanique et rend la courbe d’apprentissage plus conviviale. En montant de niveau, vous obtenez des points de héros, qui sont utilisés pour améliorer votre arbre de compétences, et avec ce sont ceux que vous utilisez pour configurer le rôle de votre personnage. Et c’est l’une des clés de «Guild Wars 2»: c’est plus décontracté, ou du moins il me semble.

J’aime aussi qu’il y ait tellement de choses à faire. ‘World of Warcraft’ invite à beaucoup d’exploration (en fait, vous devez explorer toutes les cartes si vous voulez des montures volantes), mais ‘Guild Wars 2’ l’amène au niveau suivant: vous avez des points de téléportation (instantanément, heureusement), intérêts, quêtes secondaires partout, points de héros, points de vue (points forts et difficiles à atteindre, comme un puzzle sautant) et beaucoup de choses à faire. Et vous invite à compléter les cartes, puisque vous avez beaucoup d’expérience, ils vous donnent butin et vous montez avant le niveau.

De plus, au fur et à mesure que vous explorez, des missions apparaissent telles que protéger tel ou tel personnage, les empêcher de voler quoi que ce soit ou compléter certaines énigmes qui, encore une fois, servent à acquérir de l’expérience, de l’argent et de l’équipement. Apparaissent également patrons très fort dans certains événements temporaires Et c’est très cool de voir comment les gens commencent à arriver et entre 70 ou 80 personnes on les assomme avec des bâtons. C’est comme si vous n’aviez pas à vous ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire et le jeu s’améliore si vous le faites en compagnie.

Et c’est que quand j’ai parlé du ‘WoW’ j’ai dit que une des choses que j’aimais était la communauté, et j’ai rencontré la même chose dans «Guild Wars 2». Cela m’étonne, en fait, que dans ces types de jeux, les joueurs sont généralement si disposés à vous donner un coup de main et à vous guider lorsque vous ne savez pas comment jouer. À plus d’une occasion, un joueur m’a accompagné jusqu’à l’entrée d’un endroit où je ne savais pas comment me rendre ou m’a donné un coup de main pour vaincre des ennemis lors d’une mission. C’est vrai que le jeu n’est pas aussi encombré que ‘WoW’ parce que ce n’est pas, directement, mais j’ai ce sentiment que c’est vivant et qu’il y a des gens autour de moi.

J’ai encore beaucoup à découvrir. Je dois arriver à fin du jeu, finissez d’optimiser mon personnage et complétez toute la carte, mais j’en ai envie. Le jeu vous invite à jouer, c’est engageant, c’est amusant, ce n’est pas ennuyeux et j’adore son modèle économique. Est-ce mieux que «WoW»? Cela dépend de ce que nous recherchons, mais bien sûr c’est une alternative à prendre en compte. Cela dit, je vous laisse, ils m’attendent en Tyrie.