Avengers: Endgame Director critique le multivers de Marvel

Joe Russo s’est adressé aux fans dans Spider-Man: No Way Home. Obtenez ses pensées avant la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie !

© GettyJoe Russo a réalisé Avengers : Endgame pour Marvel.

Quoi Avatar est le film le plus rentable de l’histoire est connu. Mais la deuxième place n’est pas loin derrière elle. On parle de Avengers : Fin de partiele film de Studios Marvel ce qui signifiait une rencontre inédite entre des super-héros en tous genres et des acteurs mondialement reconnus. Pour vos réalisateurs, Anthony et Joe Russoil n’a pas été facile du tout de faire avancer l’histoire dans laquelle les deux Hombre de Hierro Quoi Capitaine Amérique ils ont dit au revoir à la franchise.

Ce rôle leur a donné suffisamment d’expérience pour donner leur point de vue sur les décisions que la société de Kevin Feige prend pour ses films. Et l’incidence de Spider-Man : Pas de retour à la maison Il n’a pas échappé à sa ferme opinion. C’est qu’avec les adaptations de bandes dessinées sur grand écran vivant leur meilleur moment, l’un des cinéastes estime que des erreurs peuvent être commises qui se terminent par le succès sans précédent de ce type de film.

En dialogue avec IGN, il s’est empressé d’évoquer l’arrivée du multivers, exploré comme jamais dans le dernier film de Peter Parker et qui sera à nouveau abordé dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Bien que cela puisse fonctionner de manière narrative intéressante, c’est en fait aussi l’excuse parfaite pour ramener des personnages qui ont eu leur grande pause comme Tobey Maguire, Andrew Garfield et peut-être les X-Men.

« L’ordre du jour de l’entreprise est : aimez-vous la crème glacée au chocolat ? Eh bien, voici de la glace aux pépites de chocolat, voici de la glace au sirop de chocolat« , a déclaré Joe Russo à propos du fanservice si évident de Pas de retour à la maison. Et il a insisté : «C’est à vous d’allumer l’imprimante à billets. C’est le boulot du créateur de dire : « Eh bien, je ne sais pas si je veux voir ça ». Donc ouitrop de la même chose est une mauvaise chose”.

Avant d’abandonner l’espoir de voir de bons films de super-héros, que ce soit de Marvel ou CCle réalisateur de plusieurs des films les mieux notés du studio de cinéma a conclu : «Je pense qu’il y a suffisamment de créateurs et d’innovateurs dans cet espace où vous pouvez vous attendre à être époustouflé. Seul ne vous attendez pas à ce que les entreprises vous surprennent”.

