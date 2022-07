Les 4 meilleurs films de Sandra Bullock que vous pouvez regarder sur Netflix

4 films de Sandra Bullock à voir sur Netflix que vous allez adorer du début à la fin.

Il y a des actrices qui, avec leurs performances, leur charisme et leur façon d’être, gagnent l’affection de tous ceux qui regardent leur travail. Par conséquent, aujourd’hui, nous allons vous dire ce qu’ils sont Les 4 meilleurs films de Sarah Jessica Parker que vous pouvez regarder sur Netflix. Donc, si vous vouliez profiter des meilleurs films de l’actrice populaire qui a joué dans de nombreuses histoires intéressantes, alors vous êtes au bon endroit.

Sandra Annette Bullock; Arlington, 1964 est une grande actrice américaine qui a remporté plus d’un prix pour ses rôles inoubliables. Fille d’une chanteuse d’opéra renommée, Helga Bullock, et professeur de prononciation, Sandra a grandi sur la route avec ses parents et sa petite sœur. Enfant, Sandra venait participer à toutes les productions auxquelles sa mère participait. Comme vous devez l’imaginer, il s’agit de une femme qui porte l’art dans son sang.

4 films de Sarah Jessica Parker à voir sur Netflix

Nous vous apportons une liste avec Les 4 meilleurs films de Sarah Jessica Parker que vous pouvez regarder sur Netflix. Que vous soyez ou non un amoureux de cet artiste, vous pouvez être sûr que vous passerez un bon moment avec l’une de ces options. Choisissez celui qui vous plaît le plus et c’est tout !

Un rêve possible

À l’aveuglette

Impardonnable

Prémonition (7 jours)

Un rêve possible

Basé sur de vrais événements, A Possible Dream est l’un des films les plus inspirants que vous puissiez regarder sur Netflix. Cela vous montre la vie de Michael Oher, un footballeur noir pauvre et sans abri dont la mère était accro au crack, et qui a été adopté à dix-huit ans par une famille blanche à l’initiative de Sandra Bullock. Au-delà du sport, c’est un film qui vous en apprendra beaucoup sur la vie et vous inspirera du début à la fin.

Année 2009

Durée : 129 minutes

Regardez Un rêve possible sur Netflix

À l’aveuglette

Aveuglément est un thriller qui a connu un succès retentissant dans de nombreuses régions du monde. C’est un film de Sandra Bullock de Netflix dans lequel elle joue une mère à l’intérieur un monde mystérieux où vous ne pouvez pas utiliser votre sens de la vue (au moins à l’extérieur) car une présence invisible pousse le spectateur à se suicider. Dans cette situation dangereuse, la mère va devoir se raidir et réussir à protéger ses enfants coûte que coûte. L’un des meilleurs films à suspense que vous pouvez regarder sur Netflix.

Année : 2020

Durée approximative : 124 minutes

Regarder Les yeux bandés sur Netflix

Impardonnable

Ruth Slater (Sandra Bullock) est sortie de prison après avoir été enfermée pendant 15 ans pour avoir commis un double homicide au cours duquel elle a tué deux policiers, responsables de l’expulsion de sa famille de la maison de campagne où ils vivaient. Ce qui a commencé comme une tentative de reconstruire sa vie, deviendra un carrousel d’émotions en quête de vengeance. Et pour étancher cette soif qui n’a cessé de la tourmenter durant ces quinze années, elle s’attachera à transmettre la douleur qu’elle a subie aux enfants des responsables de ses malheurs. Un film plein de vengeance froide et impitoyable !

Année : 2021

Durée approximative : 112 minutes

Regarder Impardonnable sur Netflix

Prémonition (7 jours)

Linda Hanson (Sandra Bullock) a un mari aimant, deux jolies filles et une belle maison. Cependant, un jour, elle apprend que Jim, son mari, est décédé dans un accident de la circulation. Mais quand il se réveille le lendemain matin, il se rend compte que Jim est vivant.

Même si je tenais pour acquis que c’était un cauchemar, après quelques jours, cela se reproduit. Alors parfois, quand elle se réveille, son mari est à ses côtés, mais d’autres fois, elle doit affronter la vie de veuve.

Les journées sont désordonnées et la prémonition de Linda crée des altérations dans le temps. Sa vie est bouleversée et il découvre, à travers des situations surréalistes, que le monde n’était pas aussi beau qu’il le pensait. Désormais, pour sauver sa famille, il va devoir lutter contre le destin et trouver un moyen de préserver la vie que tous deux se sont construite. Sans aucun doute, l’un des meilleurs films de Sandra Bullock que vous pouvez regarder sur Netflix.

Année 2007

Durée approximative : 92 minutes

Regarder Prémonition (7 jours) sur Netflix

