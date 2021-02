Disney +: 4 films très similaires à Toy Story que vous aimerez aussi

Méfiez-vous de ces films Disney + qui sont une excellente alternative à Toy Story.

Si vous êtes abonné à Disney + vous le saurez sûrement très bien, mais vous avez à votre disposition les 4 films Toy Story, une saga qui a marqué l’enfance de plusieurs générations et qui a défini l’avenir de Pixar, ses créateurs. Les prouesses de l’animation réalisées par Pixar dans les années 1990 posaient encore un type de film que les grandes entreprises comme Disney n’avaient pas encore envisagé. La renommée et le bon travail ont servi à ce que plus tard ceux de Mickey Mouse soient réalisés avec Pixar.

Bien sûr, l’achat par Disney n’a pas fait perdre à Pixar son essence, car des années plus tard, ils continuent de nous surprendre avec de vraies merveilles et même d’encourager Disney à faire également le saut vers l’animation 3D. À peu près de ce genre nous allons vous parler dans cette compilation où nous allons vous proposer certaines alternatives très intéressantes que vous connaissez peut-être (ou pas) et que vous devriez voir oui ou oui. Alors là on te laisse 4 films très similaires à Toy Story que vous aimerez aussi, disponible sur Disney +.

Bugs

Bugs C’est un film assez proche de l’époque où la première partie de Toy Story a été publiée et ils ont plusieurs points communs. Passant de jouets attachants qui réalisent les rêves des enfants en leur donnant une vie qui leur est propre, nous nous tournons vers une histoire sur les insectes, ceux que l’on trouve dans les parcs, les rues et même chez nous. Bichos nous amène un voyage dans son petit monde, plein de plaisir débordant et d’aventures sous chaque feuille.

Année: 1998.

Durée: 1h 38m.

Monstres SA

Dans Monstres SA Nous explorons l’univers des monstres, laissant les insectes et les jouets derrière nous, il est maintenant temps de plonger dans les rêves, les cauchemars et les rires. Le charmant Sulley et son acolyte Mike Wazowski sont la meilleure équipe de peur de Monsters, SA, l’usine hurlante de Monstropolis. Quand une fille nommée Boo erre dans leur monde, ce sont les monstres qui ont peur de la mort, et Sulley et Mike doivent la garder hors de vue et la ramener chez elle.

Année: 2001.

Durée: 1h 32m.

Les incroyables

Pixar a abandonné son désir de recréer autre chose que des humains et l’a essayé pour la première fois en 2004 avec Les incroyables, un grand film d’animation qui est passé un peu inaperçu en son temps et qui a fait attendre ses fans pour une suite depuis plus de 10 ans. The Incredibles nous apporte une œuvre créée par les créateurs de Toy Story et Ratatouille où Mr. Incredible et Elastigirl figuraient parmi les meilleurs combattants du crime. Quinze ans plus tard, ils vivent une vie «normale» avec leurs trois enfants. Évidemment, les choses vont changer et ils seront obligés d’utiliser leurs pouvoirs en famille.

Année: 2004.

Durée: 1h 55m.

Wall-e

Wall-e est un film dans lequel Pixar nous montre cette fois la vie d’un adorable petit robot dans un monde où les humains ont besoin d’une multitude de robots pour nettoyer nos catastrophes. Après avoir longtemps travaillé vers ce pour quoi il était programmé, Wall-e trouve un nouveau but et s’aventure dans un avenir incertain. Un film sentimental qui vous gardera collé au canapé.

Année 2008.

Durée: 1h 38m.

