Ed Sheeran est devenu un vampire pour son nouveau clip

Des derniers chanteurs pop que la musique a donnés, Ed Sheeran C’est l’un de ceux qui a réussi à captiver le plus le public. Le trentenaire, originaire d’Hallifax, ville située dans le nord de l’Angleterre, a su allier la ballade romantique à des rythmes bien plus accrocheurs à souhait. En fait, son nouveau thème Mauvaises habitudes le prouve.

Près de 10 heures après son lancement, il a déjà plus de 2 millions de vues sur Youtube et a réussi à devenir une tendance sur Twitter en quelques minutes. Ce n’est pas pour moins. Il s’agit du retour de l’artiste à la musique après quatre ans d’absence. Découvrez comment les fans ont réagi en regardant le clip de la chanson.

Bad Habits est la nouvelle chanson d’Ed Sheeran qui est déjà un succès







La vidéo de Mauvaises habitudes Il dure quatre minutes et le musicien a décidé de le sortir à l’aube du vendredi 25 juin. La proposition est originale avec un « je ne sais pas que » très spécial qui fait que vous ne pouvez pas arrêter de le chanter. Le clip, bien sûr, ne déçoit pas. Ed Sheeran a décidé de devenir un vampire pour y jouer le rôle principal. Au début, on le voit dans un salon de beauté et c’est là qu’il montre qu’il est une sorte de vampire zombie. Tous les tournages ont eu lieu dans la City de Londres.

Bien qu’il ait été publié très tôt, les utilisateurs n’ont pas pu éviter de commenter sur Twitter ce qu’ils avaient trouvé du clip vidéo. En fait, ils ont rempli le réseau social de commentaires et de mèmes concernant l’apparence du chanteur et, bien sûr, en ont profité pour célébrer son retour à la musique.

Mauvaises habitudes représente le retour de Ed Sheeran à sa carrière solo. C’est que bien qu’il ait sorti d’autres chansons, en général, il s’agissait de collaborations. En outre, il s’est également aventuré à agir main dans la main avec Danny Boyle. Dans le film Hier, une sorte de réinterprétation de les Beatles, fait de lui-même.

La vérité est qu’après plus de quatre ans d’absence, il a décidé de revenir avec cette chanson pour son cinquième album studio. Les albums précédents étaient Projet de collaborations +, X, ÷ et n°6. Parmi les thèmes musicaux qui ressortent Penser a voix haute, l’un de ses premiers tubes, Forme de toi, photographie et château sur la colline, le tout composé par lui en collaboration avec différents musiciens.