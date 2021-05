Tom Holland et Mark Wahlberg s’habillent pour tuer pour la première séquence inexplorée

Sony a dévoilé la première et la plus brève séquence de leur prochaine adaptation de la série de jeux vidéo Inexploré dans une nouvelle vidéo promotionnelle détaillant la volonté des employés de Sony de satisfaire leurs clients. Mettant en vedette le duo principal du film Tom Holland et Mark Wahlberg portant des smokings élégants, la séquence est terriblement courte, mais nous donne enfin un aperçu de Holland’s Drake et de Sullivan de Wahlberg en mouvement. Passez à environ 1:33 pour un petit aperçu de Inexploré.

Les quelques secondes de métrage suivent de près une image récemment publiée du film Sony, ce qui suggère que la post-production se déroule bien, et signifie, espérons-le, que les fans peuvent s’attendre à un regard beaucoup plus étendu sur Inexploré très bientôt.

Une adaptation de la populaire série de jeux vidéo d’action-aventure, Inexploré présentera au public Tom Holland et Mark Wahlberg en tant que deux intrépides chasseurs de fortune. Tom Holland joue le rôle de Nathan « Nate » Drake, un jeune chasseur de fortune qui prétend être un descendant du célèbre explorateur anglais Sir Francis Drake, avec Mark Wahlberg à bord en tant que Victor « Sully » Sullivan, un autre chasseur de bonne aventure qui est le mentor et la figure paternelle de Nate.

Zombieland: double pression Le réalisateur Ruben Fleischer dirige la prochaine adaptation du jeu vidéo, le scénario actuel provenant d’Art Marcum et Matt Holloway. Le film servira apparemment de préquelle à la série de jeux vidéo, l’histoire s’inspirant de 2016. Uncharted 4: La fin d’un voleur. Les acteurs de soutien sont Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chasseuse de fortune qui est l’intérêt amoureux de Nate, et Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock. Antonio Banderas jouera également un rôle encore inconnu.

le Inexploré Le film est en développement depuis si longtemps que Wahlberg était à l’origine attaché à jouer Nathan Drake. Grâce au temps qui passe sans relâche, Wahlberg ne jouera pas le personnage plus âgé, Sully, avec Wahlberg depuis le changement de casting, « J’étais attaché pendant des années et des années à jouer Nathan Drake et maintenant je joue Sully. » Il continue: « Il y avait cette horloge biologique. Nous devons ‘y aller vite. » Wahlberg a poursuivi en confirmant qu’Uncharted est en quelque sorte une histoire d’origine disant que Drake et Sully «essayent non seulement de se remettre de l’autre, mais commencent également à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je suis dans un film, c’est un film. «

le Inexploré Le voyage du film sur grand écran a été plus difficile que l’une des aventures de globe-trotter de Nathan Drake. L’adaptation de Sony a connu plusieurs revers, le film devant initialement sortir en juin 2016, avant d’être repoussé en juin 2017, puis en décembre 2020, puis en mars 2021, avant d’être de nouveau retardé jusqu’en octobre 2021. Inexploré a ensuite été déplacé jusqu’au 16 juillet 2021, avant de fixer une date de sortie au 11 février 2022. Le film a depuis été repoussé d’une semaine, avec Inexploré Désormais prévu pour une sortie en salles par Sony Pictures sortant aux États-Unis le 18 février 2022. En espérant que toute cette aggravation en valait la peine.

Sujets: Uncharted, Jeux vidéo