La bande-annonce de mascarade jette Bella Thorne dans l’enfer d’une invasion de domicile [Exclusive]

Crier! Studios libère de toutes nouvelles horreurs infernales de l’invasion de domicile en juillet avec leur nouveau film, Mascarade. Le film met en vedette Bella Thorne et Alyvia Alyn Lind dans un thriller tendu centré sur le vol d’œuvres d’art inestimables. Nous avons votre premier aperçu dans une bande-annonce exclusive ci-dessous.

Casey (Lind), onze ans, est seule à la maison – jusqu’à ce qu’un groupe d’intrus, dirigé par Rose (Thorne), entre par effraction. Ils prévoient de voler la collection inestimable d’œuvres d’art de sa famille, mais leur ambition sans faille n’est surpassée que par l’opportunisme de Rose . Casey doit lutter pour survivre alors que les enjeux augmentent de plus en plus et que les envahisseurs se montrent prêts à ne reculer devant rien pour obtenir ce qu’ils veulent.

Le thriller tendu et tordu d’invasion de domicile Mascarade, écrit et réalisé par Shane Dax Taylor (Isolation, Bloodworth, Courte portée) en avant-première en numérique, à la demande et dans certains cinémas du pays le 30 juillet 2021 à partir de Shout! Ateliers. Dans l’histoire sombre de la vérité et des conséquences Bella Thorne (Soleil de minuit, Nation de l’assassinat, Netflix La babysitter franchise) dirige un casting stellaire de Alyvia Alyn Lind (Netflix Aube, À la mer), Skyler Samuels (Le surdoué, histoire d’horreur américaine) avec Mircea Monroe (Club de lecture, Cinquante nuances de noir) et Austin Nichols (Les morts qui marchent, Motel Bates).

Une production de Racer Entertainment et un film de Shane Dax Taylor, Mascarade est produit par Steven Schneider (Verre, Insidieux : la clé perdue), Shane Dax Taylor et Kenneth Burke (Cadillac noir, Bloodworth).

Mascarade est en numérique, à la demande et dans certains cinémas le 30 juillet 2021 de Shout! Ateliers.

