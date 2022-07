L’éditeur 2K a dévoilé la vidéo officielle de NBA 2K23, un jeu de simulation de basketball développé par Visual Concepts

La bande-annonce officielle de NBA 2K23, un jeu de simulation de basketball créé par Concepts visuels, a été publié par l’éditeur 2K. Il offre un avant-goût du gameplay du futur jeu, comme son nom l’indique.

Les graphismes et les animations incroyablement réalistes du simulateur de basket-ball sont présentés dans une toute nouvelle bande-annonce de gameplay NBA 2K23.

Le magazine sportif de longue date mettra en vedette des joueurs de renom sur ses couvertures, notamment Devin Booker, Michael Jordan, Diana Taurasi et Sue Bird. Bien que les athlètes de couverture de NBA 2K23 aient été présentés plus tôt ce mois-ci, une nouvelle bande-annonce First Look a lancé le gameplay revitalisé du jeu.

Comme annoncé plus tôt ce mois-ci, NBA 2K23 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Série X/S, Xbox One, Nintendo Commutateur et PC. Le célèbre Michael Jordan, présenté sur les couvertures de l’édition Michael Jordan et de l’édition restreinte Championship, fait cette fois l’objet de l’édition spéciale.

Le Jordan Challenge, avec des joueurs participant à 15 événements importants de l’illustre carrière de Michael Jordan, apparaîtra dans NBA 2K23. De retour de NBA 2K11, le mode proposera cinq nouvelles tâches et dix défis reconstruits à partir du jeu précédent. Les joueurs feront l’expérience

Toute la carrière de Jordan avec le Jordan Challenge, de ses années universitaires à son passage en NBA et avec Team USA.

Bien que le gameplay de NBA 2k23 n’ait été rendu public que récemment, cinq éditions de jeu différentes ont déjà été décrites. Devin Booker,

un NBA All-Star de 25 ans qui joue actuellement pour les Phoenix Suns, apparaîtra à la fois dans l’édition standard du jeu et dans la version numérique de luxe particulière. De plus, Jordan apparaîtra sur la couverture des éditions Michael Jordan et Championship de NBA 2K23 en hommage à son numéro de maillot légendaire.

Enfin, l’édition régulière du jeu comportera une couverture différente mettant en vedette les légendes de la WNBA Diana Taurasi et Sue Bird. Bien que la révélation de l’athlète de couverture de Michael Jordan NBA 2K23 ait été passionnante, la démonstration de gameplay la plus récente est encore plus spectaculaire.