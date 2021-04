Destroy All Humans aura un nouveau port pour Nintendo Switch

L’éditeur THQ Nordique a annoncé un port Nintendo Switch pour Détruisez tous les humains! Refaire.

L’éditeur a partagé la nouvelle via les réseaux sociaux jeudi soir 9 avril. L’annonce comprenait également une nouvelle bande-annonce pour le jeu, y compris le jeu capturé dans Commutateur Nintendo. Le jeu sera lancé le 29 juin.

Le port Nintendo Switch du jeu comprendra gratuitement le pack de skins DLC. Le skin pack est actuellement disponible en tant que complément de 10 € pour toutes les plates-formes via leurs magasins numériques respectifs. Il est livré avec quatre nouveaux skins que les joueurs peuvent porter Crypto, y compris une peau de clown maléfique.

THQ Nordic a également annoncé deux éditions spéciales pour le lancement du jeu sur Nintendo Switch: DNA Collector’s Edition et Crypto-137 Edition.