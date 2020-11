Camila Cabello partage un message sincère sur son petit ami Shawn Mendes

Camila Cabello a partagé un article puissant concernant la relation avec Shawn Mendes.

Camila Cabello a écrit un message sincère pour son petit ami Shawn Mendes sur Instagram. Elle dit qu’elle a « beaucoup appris sur l’amour » en sortant avec la chanteuse canadienne. Kevin Winter / « J’ai beaucoup appris sur l’amour avec ce gars », a écrit Cabello samedi. « Ce ne sont pas seulement les moments de bonheur heureux que vous voyez sur les photos et les vidéos – Quand vous êtes en relation avec quelqu’un, c’est comme si ce miroir se reflétait vers vous – Je dois constamment affronter mes peurs, mes angoisses, mes insécurités, mes modes de pensée, mes croyances sur la vie et sur moi-même. « Le couple a commencé à sortir ensemble en juillet 2019. Tous deux ont collaboré ensemble sur leur single à succès « Señorita ». « Ce n’est pas aussi simple que cela en a l’air parfois sur les images. Parfois, c’est désordonné et inconfortable et moche lol. Mais il n’y a rien de tel que l’attraction, la FORCE qui est l’amour, d’être la lumière dans l’obscurité – d’être l’attraction gravitationnelle qui donne vous avez la force implacable d’être plus courageux, plus sage et meilleur qu’hier. « Cabello a continué à expliquer pourquoi elle s’ouvrait à ses fans sur les réseaux sociaux: « Je suis tout à fait pour être vulnérable sur les réseaux sociaux parce que je pense que seule la propreté et la perfection de la vie sont montrées ici; et cela peut nous rendre tous plus seuls. et bizarre! Alors lève ton verre sur le désordre et l’étrangeté d’être humain et le miracle. Et la facilité. Et l’instinct. Et la force implacable qu’est l’amour. « [Via]