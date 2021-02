Cyberpunk 2077: signer le contrat dans « Totalimmortal » ou pas? – Guide (solution)

Jeu de rôle controversé dans les projets de CD Cyberpunk 2077 il y a des moments où vous êtes dans la peau du personnage principal V Avoir à prendre des décisions sérieuses. Habituellement, ceux-ci ont peu d’effet sur la suite du jeu, mais parfois ils ouvrent la voie à la fin personnelle de l’histoire. Dans le cas de la mission principale Total immortel les choses sont un peu différentes.

Après tout, «Totalimmortal» fait déjà partie de l’une des cinq fins de «Cyberpnk 2077». Et pourtant, pour mener à bien cette mission, vous devez prendre une décision qui aura un impact majeur sur la épilogue A. Mais commençons par le début. Dans ce court Guider Nous vous dirons comment arriver à la mission principale «Total Immortal» et quels effets votre décision aura à la fin sur l’épilogue Où ai-je l’esprit? A.

Cyberpunk 2077: Comment obtenir l’épilogue « Où est mon esprit? » – Guide (Solution)

En fonction de la mission secondaire que vous avez accomplie au cours de « Cyberpunk 2077 », vous avez cinq façons différentes de terminer le jeu au tournant de l’histoire. Par exemple, vous pouvez Coquin demander de l’aide et suivre les traces de Johnny Silverhand avancer d’un pas. Ou vous demandez Panam restez à vos côtés et devenez nomade. Ou vous pouvez emprunter le chemin de moindre résistance et y mettre fin sur place.

© Projet CD

Tous ces moyens sont des fins quasi alternatives dans Cyberpunk 2077, car un seul épilogue est disponible dès le début sans effort supplémentaire, à savoir «Où est mon esprit?». Cette fin est toujours disponible et correspond à la fin standard dans le jeu de Projet CD RED. Tu devrais être dans la mission principale Nocturne OP55N1 décider de Hanako Pour faire confiance, vous vous dirigez inévitablement vers cette fin d’entreprise.

Frayez-vous un chemin à travers les missions principales qui suivent votre décision, et vous atteindrez la mission purement orientée action «Total Immortal» dans laquelle vous en tant que V devez décider si vous souhaitez rejoindre la société Arasaka confiance, ou si vous voulez reculer à la dernière seconde. Cela dépend de votre décision prise dans «Search and Destroy» qui vous rendra visite pendant cet épilogue. As-tu Takemura sauvé, il sera celui qui vous donnera le contrat avec Arasaka. Sinon c’est Hellman est différent.

Cyberpunk 2077: Dois-je signer le contrat dans « Totalimmortal »? – Guider (Solution)

Bien qu’avec cette fin, vous ayez pris la décision consciente de faire confiance à Arasaka et de soutenir la société, cela ne signifie pas que vous devez respecter leurs règles. Mais V mourra de toute façon dans quelques mois et vous ne pouvez rien y faire. Sauf, bien sûr, pour signer le contrat le Programme « Secure Your Soul » participer et revenir sur terre.

C’est à vous dans laquelle des deux extrémités vous vous trouvez épilogue recevoir. Quoi qu’il en soit, cependant, vous devez d’abord endurer les tests et les rêves étranges. Au lieu de jeter le cube lors de l’assemblage, vous devez l’ouvrir et avec lui briser le cycle. Ensuite, vous avez le choix. Signez-vous le contrat ou non? Dans le jeu principal, sans les DLC annoncés précédemment, vos décisions n’auront pas trop de conséquences.

© CD Projekt / 45secondes.fr

Soit vous assumez et deviens un certain genre d’immortel, mais sacrifie votre âme pour cela. Ou toi Rejette, dites au revoir au personnel, et retour sur terre.

Votre La décision est seulement hypothétique, parce que vous n’apprenez pas ce que deviendra V. Puisque les chances de survie du personnage principal sont pratiquement nulles si le contrat est rejeté, il devrait être clair que V bénira bientôt le temporel et ne sera qu’un nom sur une plaque.