Le plus gros poisson-scie enregistré au monde est mort en Floride

Le plus gros poisson-scie jamais mesuré par les scientifiques a été retrouvé mort dans les Keys de Floride la semaine dernière.

Le poisson au museau pointu de 16 pieds de long (4,9 mètres) était une femelle mature avec des œufs de la taille de balles molles trouvées dans son appareil reproducteur. Les scientifiques étudient actuellement sa carcasse pour déterminer son âge et en savoir plus sur son passé reproducteur.

«Bien que ce soit un événement triste lorsqu’un gros animal comme celui-là meurt, d’un point de vue scientifique, nous savions que nous pourrions en apprendre beaucoup», a déclaré Gregg Poulakis, biologiste des poissons à la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. « Cela nous fait nous sentir un peu mieux d’avoir perdu une si grosse femelle. »

Étudier le poisson-scie

Le poisson-scie record était l’un des deux poissons-scie morts qui ont échoué dans les Keys la semaine dernière, l’un près de Cudjoe Key et l’autre près de Marvin Key. Ils ont été trouvés suffisamment éloignés l’un de l’autre pour que le moment de leur mort soit probablement une coïncidence, a déclaré Poulakis à 45Secondes.fr.

Les citoyens ont signalé le poisson via la ligne d’assistance téléphonique de la Commission pour les poissons-scies, et les forces de l’ordre locales ont aidé à remorquer les carcasses jusqu’à la rive afin que les chercheurs puissent les mesurer et prélever des échantillons de tissus. Le poisson-scie fait partie du radar de recherche de la Commission depuis 2003, date à laquelle il a été ajouté à la liste fédérale américaine des espèces en voie de disparition. (Les cinq espèces de poisson-scie sont également répertoriées comme en danger ou en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature.)

Le poisson-scie est une sorte de poisson-raie connu pour son museau plat en forme de tronçonneuse. On en savait peu sur eux avant leur les espèces menacées inscription, a déclaré Poulakis.

« Fondamentalement, toute question que vous pourriez poser – » Quelle est leur taille? Quel type d’habitat ont-ils besoin? Combien de temps vivent-ils « – nous n’avons tout simplement pas eu de réponse », a-t-il dit.

Désormais, Poulakis et d’autres collaborateurs de la Commission et d’autres agences de recherche de Floride capturent, marquent et relâchent régulièrement des poissons-scies le long de la côte. Ils reçoivent également environ 20 à 30 observations signalées par mois par des plaisanciers et des pêcheurs. Cinq ou six fois par an, un poisson-scie mort échoue à terre. Même les carcasses qui se sont partiellement décomposées sont scientifiquement utiles, a déclaré Poulakis: Les vertèbres des rayons montrent une ligne de croissance chaque année, un peu comme un tronc d’arbre, donc en coupant l’os et en comptant les lignes, les scientifiques peuvent déterminer l’âge de l’animal lorsqu’il est mort. .

Une matriarche poisson-scie

Le plus vieux poisson-scie étudié par l’équipe de Poulakis à ce jour mesurait 4,7 m de long et 14 ans. Le plus petit des deux poissons-scies trouvés morts la semaine dernière mesurait 3,8 m de long et était encore juvénile, a déclaré Poulakis. Elle avait des ovules immatures dans ses ovaires. Le poisson-scie de 16 pieds, par contre, était un adulte mature.

« Nous sommes ravis de voir l’âge du 16 pieds que nous avons obtenu cette semaine », a déclaré Poulakis la semaine dernière. « Je suppose qu’elle est plus âgée que [14]. «

Les deux poissons-scie n’avaient pas de blessures ou d’autres indications sur la raison de leur mort, a déclaré Poulakis.

Les chercheurs étudient les voies de reproduction des poissons pour mieux comprendre le moment où ils atteignent la maturité. Les grossesses de poissons-scie durent environ un an, a déclaré Poulakis, et elles donnent naissance à des jeunes vivants mesurant environ 2,5 pieds (0,7 m) de long.

Les chercheurs prévoient également de prendre ADN échantillons, qu’ils peuvent comparer à l’ADN du poisson-scie juvénile qu’ils capturent pour rechercher des relations le long de la lignée maternelle. Ils vérifieront également la présence de parasites chez les animaux pour comprendre la charge parasitaire de base dans le corps d’un poisson-scie.

Toute personne en Floride qui voit un poisson-scie devrait signaler l’observation à la hotline de l’État, a déclaré Poulakis. Les observations peuvent être signalées par téléphone au 844-4SAWFISH, par e-mail à [email protected], ou via l’application FWC Reporter.

