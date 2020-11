Destiny 2: Comment vérifier l’état du serveur

Destiny 2 Year 4 est enfin arrivé avec l’extension Beyond Light d’aujourd’hui, le premier des trois principaux DLC prévus tout au long de 2022. Officiellement lancé aux côtés des consoles Xbox Series X | S de Microsoft et du Xbox Game Pass, Destiny 2 est également disponible sur PS4, Xbox One , Stadia et PC. Bien que les joueurs aient hâte de se lancer dans le nouveau contenu et même d’essayer la nouvelle classe Stasis, des problèmes de serveur ont déjà été signalés. Ceci est typique de tout lancement de service en direct, et il existe de nombreuses façons de vérifier l’état du serveur Destiny 2.

Trois sources éprouvées vous aideront rapidement à déterminer l’état du serveur Destiny 2 et, espérons-le, quand vous reconnecter:

le BungieHelp Twitter page Le site officiel de l’aide Bungie Downdetector

Tout d’abord, vérifiez toujours le Page Twitter de l’aide Bungie. Faire défiler le flux de Bungie vous aidera rapidement à déterminer si les serveurs Destiny 2 sont ou non hors ligne. Cette page est efficace pour fournir des mises à jour de service immédiates, ce qui vous fera gagner du temps au lieu de tenter à plusieurs reprises de vous reconnecter lorsque les serveurs sont en panne.

Si, pour une raison quelconque, la page Twitter est en retard sur les mises à jour, rendez-vous sur le site d’aide officiel de Bungie. Souvent, la maintenance du service Destiny 2 est planifiée à l’avance, vous pouvez donc éviter toute déception future en planifiant à l’avance. Au bas de la page, Bungie fournit également des informations vitales telles que les problèmes de connectivité, la disponibilité des mises à jour et l’état de l’application Destiny Companion.

Quand tout le reste échoue, Downdetector est une source fiable pour vérifier l’état du serveur Destiny 2. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une source officielle de Bungie, Downdetector signale des mises à jour de service basées sur des rapports d’utilisateurs en temps réel. C’est également un excellent site pour vérifier les pannes sur la plupart des services en ligne, comme Instagram, Xbox Live et Discord.

J’espère que vous pourrez passer moins de temps à regarder les mises à jour du serveur Destiny 2 et plus de temps à jouer au jeu. En attendant, assurez-vous de revenir sur les emplacements hebdomadaires de Xur. Avec la sortie des consoles de nouvelle génération, il est également important de comprendre la différence entre le jeu croisé, la sauvegarde croisée et la génération croisée.