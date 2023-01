Doom Patrol se termine avec la quatrième saison actuelle sur HBO Max

HBO Max a débranché Patrouille du destin. Il a été révélé dans un nouveau rapport de THR que la série a été supprimée aux côtés des autres séries DC Titans alors que les plans continuent de changer pour l’avenir chez DC Studios. Fans de Patrouille du destin avait soupçonné que la série pourrait être annulée alors que les plans actuels de DC sont progressivement supprimés pour faire place à ce que James Gunn et Peter Safran ont prévu pour l’avenir de la DCU. Mais cela n’a pas été officialisé jusqu’à présent avec HBO Max confirmant la nouvelle.





« Bien que ce soient les dernières saisons de Titans et Patrouille du destin, nous sommes très fiers de ces séries et ravis que les fans voient leurs fins décisives », lit-on dans un communiqué de HBO Max traitant de la situation. « Pour Patrouille du destin, nous célébrons le showrunner Jeremy Carver et les producteurs exécutifs Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess et Tamara Becher-Wilkinson. Pendant quatre saisons, les fans sont tombés amoureux de la Titans et Patrouille du destininvestissant dans leurs épreuves et tribulations, et dans leurs batailles légendaires sauvant le monde à maintes reprises.

Il est noté dans le rapport THR que les producteurs de Patrouille du destin avaient compris que leurs jours étaient comptés. Ils étaient allés de l’avant et avaient prévu que la saison 4 ait une fin concluante plutôt que de mettre en place un cliffhanger qui ne serait probablement pas résolu. La situation était la même avec Titansqui aura également une finale de série définitive.





Doom Patrol termine sa course

Patrouille du destin était une série lancée pour augmenter le nombre d’abonnés au service DC Universe, aujourd’hui disparu. La série est passée à HBO Max où elle se poursuivrait jusqu’à ce point. Bien qu’il soit également arrivé à peu près au même moment que Titanset présente même April Bowlby, Brendan Fraser et Matt Bomer jouant les personnages joués dans cette émission, Patrouille du destin ne se déroule pas dans le même univers et n’est pas vraiment un spin-off, se concentrant sur ses propres scénarios non liés.

En plus de Bowbly, Fraser et Bomer, la série met en vedette Diane Guerrero, Joivan Wade, Matthew Zuk, Riley Shanahan et Timothy Dalton. Il a été développé par Jeremy Carver et suit un groupe improbable de super-héros qui trouvent un nouveau but ensemble après avoir été rejetés par la société. Carver a publié une déclaration sur l’annulation de l’émission, remerciant ceux d’avoir rendu cela possible tout en remettant en question la décision de manière amusante.

«À nos partenaires de HBO Max, Warner Bros. Television, Berlanti Productions et DC Studios, qui nous soutiennent merveilleusement, merci de nous avoir fait plaisir ces quatre dernières saisons. Et toi, qu’est-ce que tu fumais ? Carver dit dans la déclaration. « À notre brillant casting, à notre équipe indomptable, à notre équipe de rédaction intrépide et, surtout, à nos magnifiques fans : merci d’autant plus. Vous en avez fait une balade unique dans une vie.

Vous pouvez diffuser Patrouille du destin sur HBO Max.