Le protagoniste de Cobra Kai veut être Robin dans Batman

Cobra Kai : The Karate Kid Continues (PS4)

Choisissez votre camp, maîtrisez vos mouvements et affrontez votre destin dans ce beat them all d'aventures épiques inspiré de la célèbre série Cobra Kai Une intrigue en deux parties - Prenez le contrôle de Daniel et de ses élèves du Miyagi-Do Karate dans une campagne narrative. Ou choisissez Johnny Lawrence et ses disciples, les rivaux du dojo Cobra Kai. Terminez les deux parties de la campagne pour découvrir une fin ultime Une progression dans un dojo inspiré des RPG - Maîtrisez 40 compétences uniques et améliorez les stats de vos personnages à mesure que vous affrontez vos adversaires L'expérience authentique de Cobra Kai - Avec les voix de William Zabka, Ralph Macchio et d'autres acteurs renommés, ainsi que la bande originale exclusive par les créateurs de la série Cobra Kai