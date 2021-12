Désactiver l’appel en attente : Voici comment cela fonctionne avec Telekom, Samsung, iPhone and Co.

La fonction d’appel en attente présente des avantages et des inconvénients, mais de nombreux utilisateurs de téléphones et de smartphones souhaitent aujourd’hui s’en passer afin de diriger les appelants directement vers la boîte aux lettres, par exemple. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment désactiver l’appel en attente.

Par Sébastien Weber

Toute personne qui appelle beaucoup et qui a activé la fonction d’appel en attente connaît la tonalité de notification si un autre appel arrive pendant une conversation. C’est pratique en soi, car vous pouvez décider directement si vous souhaitez interrompre l’appel en cours pour accepter le nouveau. Pour le nouvel appelant, cependant, il n’est pas évident que vous parlez déjà à quelqu’un.

Il peut donc être judicieux de désactiver l’appel en attente afin qu’un appelant reçoive une tonalité d’occupation ou soit renvoyé vers la boîte vocale. Dans le guide suivant, nous expliquons comment désactiver l’appel en attente.

Désactiver l’appel en attente chez Telekom et Vodafone

Avec une connexion fixe traditionnelle, la mise en attente d’appel peut être activée et désactivée à nouveau avec de simples codes de touches :

Pour cela, décrochez d’abord le combiné puis saisissez la séquence de touches suivante sur votre téléphone (sans les deux points) :

* 43 # : Active l’appel en attente

# 43 # : Désactive l’appel en attente

Lorsque vous avez entré le code, vous recevrez une confirmation que l’appel en attente a été désactivé ou activé.

Avec des connexions téléphoniques basées sur IP, ou si vous utilisez un système téléphonique, le code de touche peut ne pas fonctionner. Dans ces cas, vous devez gérer l’appel en attente directement dans votre routeur, c’est-à-dire le routeur Speedport, la FritzBox ou tout autre appareil que vous utilisez.

Dans ce cas, vous devez vous connecter au routeur correspondant. Vous pouvez savoir exactement où les paramètres du téléphone et donc la possibilité de désactiver l’appel en attente sont cachés dans le manuel de l’appareil.

Désactiver l’appel en attente sur les smartphones Samsung et Android

Bien entendu, les téléphones portables actuels offrent également la fonction de frapper. L’option peut également être facilement désactivée pour les téléphones portables.

La variante la plus simple consiste à suivre le même chemin que celui décrit ci-dessus. Ouvrez donc votre application téléphonique sur votre smartphone Samsung ou votre téléphone Android et entrez soit « * 43 # » soit « # 43 # ». Décrochez ensuite le téléphone et vous devriez recevoir le message correspondant indiquant que la fonction d’appel en attente a été activée ou désactivée.

Cependant, si les codes clés ne fonctionnent pas, ouvrez le menu dans l’application téléphone et sélectionnez Paramètres. Vous y trouverez une entrée Services supplémentaires sous laquelle l’appel en attente peut être activé ou désactivé à l’aide d’un contrôleur.

Désactiver l’appel en attente sur les iPhones





Vous pouvez désactiver l’appel en attente avec ce code GSM.



Image : © Capture d’écran ACTIVER 2021



L’iPhone d’Apple suit la même approche que celle décrite pour les téléphones Android.

La solution la plus simple est d’utiliser les codes clés mentionnés. Après avoir entré et décroché, une fenêtre de texte plus grande devrait s’afficher dans laquelle votre iPhone répertorie les endroits où l’appel en attente a été activé ou désactivé.

Mais ici aussi, ce qui suit s’applique : Si la séquence de touches ne fonctionne pas, ouvrez les paramètres de l’iPhone. La cinquième liste d’entrées de paramètres comprend également le téléphone (entre les mémos vocaux et les messages).

Là, à son tour, il y a l’entrée « Appel en attente / basculement », où vous pouvez activer ou désactiver l’appel en attente.

Au fait : Le courtage vous permet de prendre deux appels en même temps. Cela signifie que vous parlez à une personne pendant que l’autre est en attente et n’écoute que de la musique, par exemple.

Le courtage n’est donc possible que si vous autorisez l’appel en attente, car sans appel en attente, les nouveaux appelants n’entendent qu’une tonalité d’occupation ou la boîte aux lettres, comme mentionné ci-dessus. Il n’est donc pas possible de prendre des appels en même temps.

résumé