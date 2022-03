Sam Heughan a été aperçu avec une femme et ce n’est personne d’Outlander : a-t-il trouvé l’amour ?

célébrités

Après des années de liaison avec Caitriona Balfe, Sam Heughan dit adieu aux rumeurs de romance avec sa petite amie Étranger et semble avoir trouvé l’amour. Découvrez qui serait la mystérieuse petite amie de l’acteur.

© GettySam Heughan

Au fil des années Sam Heughan Il est devenu l’un des acteurs les plus recherchés d’Hollywood. Son profil bas insistant a suscité beaucoup d’intrigues parmi les fans et donc chaque pas qu’il fait est surveillé en détail. C’est parce que son rôle principal dans Étranger depuis 2014, cela l’a amené à être sur toutes les lèvres, à franchir les frontières et à devenir une star mondiale.

Cependant, il convient de noter que Sam Heughan Il est l’un des rares à avoir réussi à échapper aux projecteurs des médias et à garder sa vie privée très privée. Mais désormais tout indique que cette préférence pour le profil bas a pris fin et que l’acteur ne se cache plus. D’après ce qui s’est passé il y a quelques jours, il a été vu avec une femme mystérieuse dans les rues de New York et a fait sensation parmi les fans puisque sa possible petite amie n’a rien à voir avec ses camarades de classe. Étranger.

À tel point que, immédiatement, les partisans de Heughan ont commencé à enquêter et ont découvert de qui il s’agissait. Apparemment, celle qui a volé le cœur de l’Écossais est Monika Clarke, une mannequin australienne avec qui il est sorti plusieurs fois. Il n’a pas encore été confirmé qu’ils sont un couple officiel, mais ils ont été vus à différentes dates. Et, comme si cela ne suffisait pas, après les rumeurs d’une nouvelle relation, Sam a avoué à Drew Barrymore qu’il est «ouvert» à ce jour, bien qu’il n’ait jamais mentionné la personne impliquée dans ces commérages.

Bien sûr, il faut noter que ce qui frappe le plus, c’est qu’aucun d’eux n’est suivi sur Instagram et qu’ils n’échangent même pas de likes. Cela signifie que, apparemment, leur lien n’était qu’un départ momentané. En tout cas, à vrai dire, tout pourrait changer un peu plus que tout étant donné que Heughan est lié à son profil bas et pourrait surprendre avec une nouvelle relation qui ne saurait jamais comment elle a commencé.

Cependant, au-delà de tout, il faut rappeler que le protagoniste de Étranger plus d’une fois, il a avoué qu’il lui est difficile de trouver l’amour étant donné qu’il passe son temps à voyager pour le travail. Bien sûr, apparemment, il n’est pas fermé pour continuer à chercher l’amour, mais il semble que ce ne soit pas officiellement, du moins pas tant que sa carrière continue de croître.

