Un nouveau jeu Ninja multijoueur se déroulant au Japon féodal a été annoncé par d’anciens développeurs de CD Projekt RED qui ont travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077

Une nouvelle société de développement polonaise appelée Dark Passenger, dont le siège est à Varsovie, vient d’être dévoilée. Son personnel comprend des professionnels chevronnés qui ont travaillé sur des jeux comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 : Wild Hunt.

Après cinq ans de travail en tant que RealTime Warriors pour fournir des personnages, des environnements, des séquences cinématographiques, des animations et plus encore pour d’autres jeux vidéo, la société a pris la décision d’aller plus loin en changeant son nom en Dark Passenger et en commençant la pré-production sur son premier titre.

Bien que le projet n’ait pas encore reçu de nom, il ressemble un peu à Ghost of Tsushima et à sa mise à niveau Legends.

Un jeu multijoueur à la première personne contient à la fois des aspects de PvE coopératif et de PvP compétitif, selon la description sur le site officiel de Dark Passenger.

Il se déroule dans le Japon féodal après une invasion par un intrus non identifié qui a usurpé le trône du shogun et présente des éléments surnaturels sous la forme d’artefacts puissants.

Selon le site Web, « jouant en tant que shinobi et kunoichi, les joueurs rencontreront les assistants de l’usurpateur et d’autres tueurs à gages à la recherche des mêmes objets ».

Les personnages des joueurs pourront escalader des pagodes, se cacher sous les sols des maisons de campagne, sauter par-dessus les toits de la ville et se frayer un chemin à travers les sanctuaires et les temples tout en naviguant dans ces lieux sombres.

La verticalité de l’environnement offrira d’innombrables possibilités de mobilité et les conditions météorologiques imprévisibles – averses soudaines, fortes rafales et brouillard – les prendront au dépourvu.

Avec Unreal Engine 5 à sa base, le jeu furtif de Dark Passenger est maintenant développé en tant que titre de génération actuelle pour la PlayStation 5, la Xbox Series X/S et le PC.

Puisqu’il utilise Unreal Engine 5, il a accès aux puissantes nouvelles fonctionnalités du moteur, Nanite et Lumen, qui peuvent produire et éclairer des environnements réels pour les jeux tout en économisant de la mémoire et du temps de traitement, ce qui donne un monde incroyablement détaillé à découvrir pour les joueurs.