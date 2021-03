Demi Lovato berce un lutin blond coupé sur une nouvelle couverture de magazine – découvrez son nouveau look

Demi Lovato est redevenue blonde, du moins sur la couverture de son dernier magazine.

La chanteuse de 28 ans est la star de la couverture de Vogue Mexico. Sur les photos, prises par Art Streiber, la chanteuse de « Anyone » porte une coupe de lutin blonde qui change sérieusement son look.

Art Streiber pour Vogue Mexique et Amérique latine

Ce n’est pas la première fois que la pop star change de couleur de cheveux cette année. En janvier, elle a montré un look rose bubblegum. La coupe de lutin est également nouvelle récemment; Lovato a coupé ses longues tresses brunes à la fin de l’année dernière et a déclaré que le changement était libérateur.

«J’ai coupé mes cheveux en novembre et je suis juste, je me sens si libre. Je me sens plus authentique envers qui je suis et j’ai aussi l’impression que je me cachais derrière mes cheveux », a déclaré Lovato à Ellen DeGeneres lors de son émission-débat en février.

Art Streiber pour Vogue Mexique et Amérique latine

«J’ai beaucoup parlé de mon passé, d’être en convalescence d’un trouble de l’alimentation, et j’avais l’habitude d’utiliser mes cheveux pour me cacher derrière. Vous connaissez? Cela couvrirait mon corps », expliqua-t-elle.

«Quand j’ai commencé à faire tout ce travail sur moi-même, je me suis dit: ‘Qu’est-ce que j’ai gardé toute ma vie et que je dois abandonner?’ Et c’était ça, et aussi juste d’autres … Je me sens plus comme moi maintenant.

Art Streiber pour Vogue Mexique et Amérique latine

La couverture de Vogue Mexico de Lovato intervient alors que ses docuseries viennent de sortir sur YouTube. La série en quatre parties intitulée « Demi Lovato: Danse avec le diable » traite principalement de sa rechute dans la toxicomanie avant sa surdose quasi fatale en 2018.

« Je pense que le début à la mi-2018 a été la période la plus sombre de ma vie », a-t-elle déclaré à Vogue Mexico, traduite de l’espagnol. « Quant à la décision de partager ce documentaire, il ne s’agissait pas de rassembler le courage de raconter mon histoire. Quand tout s’est passé, je n’avais pas d’autre choix que le monde vient de le découvrir. Ce documentaire est ma façon d’expliquer enfin ce qui s’est passé. «

« Je ne me discrédite pas pour avoir été assez ouvert et courageux pour raconter mon histoire, mais je pense aussi que le fait que le monde l’ait découvert m’a poussé à raconter mon histoire, car il y avait tellement de récits incorrects. Pour moi, la valeur n’est pas de raconter mon histoire, mais de surmonter les choses que j’ai surmontées. «

Demi Lovato assiste à l’OBB Premiere Event pour YouTube Originals Docuseries « Demi Lovato: Dancing With The Devil » au Beverly Hilton le 22 mars 2021 à Beverly Hills, Californie. Rich Fury / Getty Images pour OBB Media

Alors que l’édition de couleur platine et coupée de lutin vient de sortir en kiosque, lors de la première du documentaire cette semaine, elle a montré ses cheveux bruns foncés prouvant que vous ne pouvez pas croire tout ce que vous lisez.

En rapport: