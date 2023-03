Un homme ne mange que du McDonald’s pendant 100 jours pour perdre du poids. Voici ce qu’en pense une diététicienne

Manger de la restauration rapide pour perdre du poids peut sembler un oxymore, mais un utilisateur de TikTok fait sensation avec sa surprenante stratégie de perte de poids.

Après avoir récemment atteint 238 livres, l’entraîneur d’affaires de 56 ans Kevin Maginnis de Nashville, Tennessee, a annoncé son intention de ne manger que McDonald’s pour trois repas par jour pendant 100 jours d’affilée dans le but de perdre quelques kilos.

Dans la vidéo virale TikTok, Maginnis a qualifié son poids de « absolument inacceptable » et a déclaré qu’il prévoyait de perdre du poids en limitant ses portions et en ne mangeant que la moitié de chaque commande McDonald’s.

Après avoir lancé son défi de perte de poids de 100 jours le 21 février, le TikToker s’est arrêté à l’émission 45secondes.fr le 2 mars pour partager une mise à jour sur ses progrès. Maginnis a perdu 12,5 livres et a déclaré qu’il ressentait beaucoup d’élan.

« Je pense que (j’aurai) perdu 50 livres d’ici la fin, ma santé sera meilleure, mes analyses de sang seront meilleures. Et si vous ne me croyez pas, suivez-moi », a-t-il déclaré à Carson Daly et Sheinelle Jones de 45secondes.fr. .

Avant de commencer le défi, Maginnis a fait une analyse de sang, et plusieurs des marqueurs « allaient dans la mauvaise direction », a-t-il déclaré.

Maginnis sur AUJOURD’HUI. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Maginnis a déclaré que sa stratégie « fonctionnait parfaitement » jusqu’à présent et a expliqué qu’il ne mange que la moitié de ce qu’il commande afin de pouvoir réduire son apport calorique. Il garde la moitié qu’il ne mange pas pour son prochain repas.

« L’idée de limiter les calories, chaque fois que j’ai perdu du poids dans ma vie a toujours été (liée à cette méthode). En fait, j’étais un lutteur, j’ai boxé dans l’armée. Donc, il (y a) des moments où vous devez prendre du poids et vous réduisez les calories », a-t-il expliqué.

Sheinelle a admis qu’elle pensait à l’origine que Maginnis devait survivre uniquement avec des salades et de l’eau, mais il a partagé un exemple de ce qu’il mange un jour moyen. Et oui, burgers, frites et desserts sont au menu. Mais Maginnis remplace les sodas par de l’eau et évite également les collations entre les repas.

Maginnis a déclaré que partager son parcours de perte de poids avec les utilisateurs de TikTok l’aide à rester responsable de ses objectifs, d’autant plus qu’il se pèse tous les jours maintenant et le partage avec ses téléspectateurs.

Comme beaucoup de gens, Carson était curieux de savoir pourquoi le TikToker a choisi de manger McDonald’s en particulier pendant 100 jours d’affilée.

« Parce que je suis grand (et) que je m’appelle Maginnis, donc le surnom de Big Mac a parfois été jeté. Je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas l’accepter ?’ Et j’aime McDonald’s », a-t-il déclaré, ajoutant que la chaîne de restauration rapide ne le parrainait pas.

Maginnis a déclaré que les gens lui demandaient souvent s’il avait faim, car il limitait sa consommation de nourriture.

« La réponse est, eh bien, bien sûr. Vous devez atteindre cette partie de votre estomac où vous avez un peu de chaleur dans votre estomac », a-t-il déclaré. « Ils appellent ça la faim, j’appelle ça mon incinérateur qui s’allume pour brûler tout l’excès de graisse. »

Que pense un expert en nutrition du régime McDonald’s de Maginnis ?

Maginnis a déclaré que les médecins avaient réagi à son régime alimentaire dans les commentaires de ses vidéos TikTok avec des opinions mitigées.

« J’ai eu des cardiologues qui adorent ça, et j’ai eu des cardiologues qui détestent ça », a-t-il déclaré.

Pesant sur la conviction de Maginnis que sa santé s’améliorera à la fin du défi, la diététiste Frances Largeman-Roth déclare à 45secondes.fr.com qu’il est possible de perdre du poids tout en mangeant de la restauration rapide. Mais elle souligne que la perte de poids n’est pas entièrement une question de restriction calorique.

« Bien que ce plan semble fonctionner pour Kevin en ce moment, la perte de poids finira par plafonner, et il devra ajouter de l’activité physique ou apporter des modifications supplémentaires à son alimentation pour continuer à perdre du poids », explique-t-elle. « Et rappelons-nous que la santé n’est pas seulement une question de chiffres sur la balance. C’est aussi une question de santé cardiovasculaire et d’autres mesures. »

La restauration rapide n’est généralement pas quelque chose que les experts conseillent de manger trop souvent, mais Largeman-Roth dit que le régime de Maginnis est sans danger « à court terme ».

« Cependant, tout ce que les professionnels de la santé savent sur la façon d’être en bonne santé au fil du temps manque aux aliments de McDonald’s et à d’autres types d’aliments hautement transformés », ajoute-t-elle. « L’inclusion de 25 à 30 grammes de fibres par jour, y compris les légumineuses, les noix et les graines, les fruits et légumes et les poissons gras dans son régime alimentaire contribue à la longévité. »

En manquant de nutriments essentiels, Maginnis ne fait rien pour réduire son risque de maladie cardiaque, de cancer du côlon, d’accident vasculaire cérébral ou de diabète, déclare Largeman-Roth.

« De plus, même si Kevin réduit ses repas de moitié, il consomme toujours bien plus que les 2 300 milligrammes de sodium recommandés par jour. Un biscuit au bacon, aux œufs et au fromage contient 1 330 milligrammes de sodium et un Big Mac en contient plus de 1 000 milligrammes sans ketchup ni moutarde. « , explique la diététicienne.

Avant que quiconque ne se lance dans un régime similaire à celui de Maginnis, Largeman-Roth recommande de tenir compte des objectifs de santé à long terme et de l’impact que la consommation quotidienne de fast-food peut avoir sur eux.

« Ce n’est pas tant que vous ne mangez que des hamburgers et des frites. Il s’agit de ce que vous êtes pas manger pendant 100 jours – des fruits, des légumes, des grains entiers, des noix et des graines riches en fibres », souligne-t-elle.

Largeman-Roth suggère également de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute routine de perte de poids. Elle a cependant donné à Maginnis un grand merci.

« J’aime bien le fait que Kevin s’en tient à l’eau plutôt qu’au soda, c’est un choix judicieux », déclare Largeman-Roth.