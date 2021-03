C’est la première image d’un trou noir montrant le vortex de son champ magnétique dans toute sa splendeur

En avril 2019, le monde entier était impressionné par la première photographie jamais prise d’un trou noir. Un jalon pour la science et en particulier pour l’astronomie, ainsi qu’un défi d’ingénierie et de logistique. Deux ans plus tard, les données de cette photographie continuent d’offrir des informations et des surprises, comme cette version dans laquelle nous pouvons voir le vortex créé par son champ magnétique.





Le trou noir de la galaxie M87 dans l’amas de la Vierge est devenu célèbre en 2019 du jour au lendemain en étant le premier photographié de l’histoire. C’est la première image d’un trou noir, de son ombre précisément parce que, eh bien, il est impossible de photographier le trou lui-même car il est noir. Maintenant, le télescope Event Horizon (EHT) a mis à jour l’image permettant de voir comment le champ magnétique autour du trou noir affecte la lumière.

Trous noirs, champs magnétiques et lumière polarisée

Ce que les chercheurs ont maintenant réussi à révéler, c’est comment la lumière est polarisée autour du trou noir. Comme avec le fer par exemple lorsqu’il est placé près d’un aimant, lla lumière peut également devenir polarisée et aliénée lorsqu’elle est proche d’un champ magnétique assez puissant, et celui d’un trou noir l’est. Conséquence? Les ondes lumineuses qui passent près d’un trou noir sont polarisées, ce qui nous permet de mieux comprendre le comportement du trou noir et tout ce qui se passe autour de lui.

La nouvelle image que les chercheurs ont révélée montre la polarisation de la lumière du disque d’accrétion de matière chaude qui entoure et s’écoule dans le trou noir de la galaxie M87. Une partie de l’anneau dans l’horizon des événements est polarisée en raison du champ magnétique, ils estiment que ce champ magnétique a une intensité comprise entre 1 et 30 Gauss (entre 2 et 50 fois plus fort que le champ magnétique terrestre).

L’EHT a des récepteurs pour enregistrer la lumière polarisée de l’espace. En observant le trou noir avec la lumière polarisée à l’esprit, les chercheurs ont pu obtenir une image plus détaillée de l’horizon des événements du trou noir. Par conséquent, nous pouvons observer l’image hypnotique de l’anneau qui entoure le trou noir et comment il génère un vortex.

La curiosité de ces champs magnétiques est que tout en attrapant tout ce qui s’approche, ils peuvent également éjecter et envoyer une petite partie. Cela expliquerait les jets de lumière et de matière que le trou noir de M87 expulse à des années-lumière de sa galaxie.

En utilisant les données de l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) au Chili, ils ont pu cartographier à quoi ressemble la polarisation de la lumière dans une section du jet de lumière plus éloignée du trou noir. Avec cela, nous pouvons maintenant également savoir comment la polarisation de la lumière évolue à mesure qu’elle s’éloigne du champ magnétique du trou noir.

Le jet dans la galaxie M87 en lumière polarisée, capturé par ALMA.

Bien qu’aucune autre observation n’ait été faite avec l’ISE au cours des deux dernières années, l’activité devrait reprendre bientôt. J’espère donc que nous aurons bientôt plus d’images et de données sur les trous noirs dans l’espace.

Via | ArsTechnica

Plus d’informations | Les lettres du journal astrophysique et EHT