Délit d’initié présumé: Union Investment libère ses dirigeants

Affaires illégales présumées chez Union Investment: un gestionnaire de fonds de premier plan se serait secrètement enrichi avec des transactions illégales d’actions – et cela pendant des mois. On dit que les clients n’ont pas été lésés. L’employé accusé était considéré comme un grand fan de Wirecard.

La société de fonds Union Investment a libéré un employé soupçonné de délit d’initié. Union Investment a annoncé que l’employé était accusé d’avoir effectué pendant plusieurs mois des transactions d’actions interdites dans des comptes de dépôt privés en dehors des systèmes de l’entreprise. La personne s’est enrichie illégalement dans une mesure considérable.

À notre connaissance, les clients et les fonds spéciaux d’Union Investment n’ont pas été lésés. “Si les allégations devaient être confirmées, le salarié aurait agi avec une énergie criminelle considérable”, a déclaré la société de fonds appartenant au secteur bancaire coopératif. Les documents et données nécessaires ont été mis à la disposition du parquet. On peut supposer qu’il s’agit d’un cas isolé, a déclaré un porte-parole de l’Union. Les enquêteurs avaient fouillé le lieu de travail d’un employé. Les enquêtes sont la preuve que les systèmes de sécurité fonctionnent.

Le “Spiegel” a rapporté en ligne que l’employé était un gestionnaire de fonds de premier plan considéré comme “l’un des plus grands fans” du processeur de paiement désormais insolvable Wirecard. Un porte-parole du syndicat a déclaré qu’à notre connaissance, il n’y avait aucun lien avec Wirecard. La société de fonds détenait depuis longtemps d’importants blocs d’actions de Wirecard par l’intermédiaire de ses fonds et était l’un des principaux actionnaires de la société jusqu’à peu de temps avant la faillite en juin.