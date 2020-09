La Division 2 recevra un nouveau mode PVE qui aura 100 niveaux

Tom Clancy’s The Division 2 recevra bientôt une mise à jour majeure, numéro 11 pour être plus précis. Dans cette mise à jour, vous recevrez de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans votre gameplay, les améliorations typiques des performances et de la stabilité; mais une des choses les plus intéressantes, est son nouveau mode PVE, appelé The Summit.

Depuis la sortie de The Division 2 l’année dernière, il a eu une multitude de mises à jour et de nouveaux contenus, mais jamais auparavant comme ce qui est à venir. Le nouveau mode The Summit se déroulera à l’intérieur d’un gratte-ciel, qui fera jusqu’à 100 étages, où nous devons éliminer tous les ennemis pour avancer. Ce sera un mode coopératif, afin que nous puissions recevoir de l’aide de nos amis ou avec des gens du monde entier, ou nous avons également la possibilité de jouer seuls sans aucun problème.

Plus de détails sur la mise à jour numéro 11 de The Division 2

Si nous continuons à parler du nouveau mode PVE, nous pouvons vous dire que seront des niveaux créés au hasard, Cela nous donne la possibilité de le rejouer autant de fois que nous le voulons; comme il ressemblera rarement au précédent, non seulement la conception de chaque niveau changera, mais aussi les ennemis que nous rencontrerons sur notre chemin vers l’ascension. De cette façon, nous deviendrons toujours aveugles et aurons une meilleure expérience.

En plus de tout ce qui précède, nous ferons face un boss de niveau tous les 10 étages, qui une fois éliminé nous permettra de passer au prochain match. Ceci pour que nous puissions partir du niveau 11, 21, 31, etc. et cela nous fait gagner du temps à grimper et ne sera pas si lourd. Chaque niveau sera un peu plus difficile que le précédent, et dans l’ascenseur qui nous emmène au suivant, nous trouverons des informations sur les factions possibles auxquelles nous pourrions faire face.

La nouvelle mise à jour apporte non seulement cela, mais nous compterons sur l’arrivée du troisième saison de Warlords of New York, changements et introduction de nouvelles armes, plus de modes de jeu et diverses corrections. Tout le nouveau contenu arrivera sur les serveurs de test le 4 septembre, mais nous n’avons toujours pas de date estimée pour son lancement officiel sur Xbox One, PS4 et PC.