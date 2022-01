Chrissy Metz de This Is Us promet que la dernière saison sera la plus émouvante à ce jour

C’est nous a été un énorme succès pour CNB et a gagné des fans dans le monde entier au cours de sa course au cours des cinq dernières saisons. Maintenant, la sixième et dernière saison est là, et la première incite déjà les gens à prendre un mouchoir.

La première de la saison marque la célébration du 41e anniversaire du Big 3. Il était rempli de flashbacks sur la façon dont ils ont marqué l’occasion dans le pilote il y a cinq ans. Tant de choses ont changé au fur et à mesure qu’ils ont grandi et emprunté leurs différents chemins qui les ont amenés à ce moment aujourd’hui. Nous savons que dans le présent, Kevin et Madison essaient d’être coparents, et elle semble prête à passer à autre chose après leur mariage raté avec un nouveau gars de son club de lecture, forçant Kevin à quitter le garage du couple et à entrer dans la maison de Kate et Toby. . Toby est coincé dans la Silicon Valley le jour de l’anniversaire de Kate, mais lui organise une garde d’enfants et une séance de massage, clôturant la journée en rentrant à la maison pour la surprendre. Pendant ce temps, Kate entend son futur mari Phillip expliquer à une belle femme qu’il l’a larguée parce qu’elle l’ennuie. Kevin reçoit une offre pour Le Manny redémarrez, cette fois en tant que père, pas en tant que hot manny. Il l’a d’abord refusé, mais a ensuite reconsidéré sa décision, accordant la priorité à la stabilité et à la proximité de ses enfants. Randall affronte devant le tribunal le cambrioleur brandissant un couteau de la saison 4, qui s’avère être un toxicomane sans aucun souvenir de l’incident. Randall finit par le renflouer et lui réserver une place dans un refuge, mais il ne se présente pas. L’une des plus grandes histoires tourne autour de Rebecca, qui lutte contre la maladie d’Alzheimer, car la famille a également du mal à accepter ce qui va arriver.

Dans une récente interview avec Date limite, C’est nous créateur / producteur exécutif Dan Fogelman parle de l’expérience personnelle derrière The Challenger et comment les événements de la première ont mis en place l’histoire finale pour Rebecca et le Big 3. Il discute également d’autres scénarios majeurs à venir et Le Manny redémarrer, taquine les futurs épisodes, y compris celui de la semaine prochaine Amoureux, et les retours possibles des personnages préférés. Divertissement hebdomadaire rattrapé Chrissy Metz (Kate) alors qu’elle s’ouvrait sur le sort de son personnage après la révélation de la saison 5.

« Il y a beaucoup de fermetures, mais il y a aussi de nouveaux débuts. Il y aura beaucoup de choses liées – des débuts et des fins, peut-être de la vie et des relations des gens. Et de l’ego et de la fierté. […] Car on en voit tellement se dérouler, que ce soit avec Rebecca (Mandy Moore) ou une relation comme Kate et Toby’s (Chris Sullivan). De plus, il y a déjà une émotion accrue parce que c’est la dernière saison, donc je pense vraiment que ce sera la plus émouvante. Mais il y aura aussi beaucoup de contentement. »





« Je dois l’écrire avec [This Is Us writer-producers] David Windsor et Casey Johnson. […] Mandy Moore dirige l’épisode, ce qui est encore plus excitant. Je pense que je suis celui qui comprend probablement le mieux Kate, et d’une manière très complexe, émotionnelle et profonde. Donc, la façon dont nous avons formulé tout l’épisode était la suivante : Kate veut sauver ce [marriage]. Elle sait qu’il y a une sorte de déconnexion. Alors elle va essayer de le récupérer et… on verra ce qui se passe. Ils veulent tous les deux ce week-end magnifique et incroyable, mais parfois nous n’obtenons pas ce que nous voulons. »

La série a abordé tant de problèmes au fil des ans, de la mort de leur père Jack à l’adoption, au racisme et plus encore. Cela nous a fait rire et pleurer tous dans les mêmes épisodes. Cela nous a fait réfléchir et attendre des réponses qui parfois ne viendraient pas très longtemps. La série est devenue une partie de notre visionnement hebdomadaire, et maintenant nous verrons la fermeture que nous espérons obtenir pour la famille et nous-mêmes. C’est nous est tous les mardis à 21h sur NBC; vous pouvez également voir les épisodes le lendemain sur Hulu et sur Peacock. Vous pouvez également voir la bande-annonce de la saison 6 ci-dessous.









